家鄉市集嘉年華︱即場品嚐小籠包掃東莞臘腸 鄧炳強 : 每年6月不可錯過的香港盛事

一年一度的維園家鄉市集嘉年華昨日（3日）正式開鑼，場內匯聚大江南北的特色美食與文化。保安局局長鄧炳強不但出席開幕禮撐場，更親嚐上海蟹粉小籠包、大掃心頭好東莞臘腸，並且支持警隊「耆樂警訊」攤位。他在社交平台分享，指市集滿載美味與故鄉情懷，是每年六月不可錯過的香港盛事。

滿場老朋友 問候顯親切

鄧炳強於社交平台發文分享逛市集的點滴。他提到現場氣氛熱鬧，遇見不少老朋友互相問候，倍感親切。從他上載的照片可見，他身穿印有「家鄉市集嘉年華」的短袖衫，笑容滿面穿梭於各個攤位，相當投入。

舌尖遊中國 即嚐小籠包掃臘腸

雖然天氣炎熱，鄧炳強仍興致勃勃地即場品嚐皮薄多汁的上海蟹粉小籠包，更大讚場內消暑雪條一應俱全，極具地道風味。他更點名提到找到「大愛嘅東莞臘腸」。

落力撐同事 化身警隊宣傳大使

除了吃喝購物，鄧炳強亦不忘特意前往警隊「耆樂警訊」的攤位為前線同事打氣。他呼籲市民到場感受大江南北的魅力，強調市集那份獨特的人情味。他表示，家鄉市集不僅能享受美食，更能連繫鄉情，值得一家大細入場支持。維園家鄉市集嘉年華由6月3日舉辦至6月7日。