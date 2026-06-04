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七旬鋼琴老師涉非禮女學生 自辯指曾遭事主大腿夾手稱「我會夾得好實㗎」

社會
更新時間：16:40 2026-06-04 HKT
發佈時間：16:40 2026-06-04 HKT

七旬鋼琴老師涉在琴行非禮16歲女學生一案續審，被告今早在九龍城裁判法院自辯稱，女學生不時會胡亂稱呼他為「Daddy」，他亦允許女學生私下用此稱呼，女學生去年3月底上課時坐姿不端，被告擔心會引起其他老師注意，遂伸手推女學生的膝蓋，怎料女學生卻用大腿夾住他的手，被告將手抽回後表示「唔好咁用力喎」，惟女學生卻笑著回應「我會夾得好實㗎啦」。

同情X需服精神科藥物 

79歲被告吳立衛自辯稱，他在1979年畢業於天津音樂學院，來港後在淘大的金聲琴行任教逾30年，惟如今因患嚴重眼疾而近乎失明。被告憶述自2023年10月起擔任女學生X的鋼琴老師，惟X不但反應遲鈍，更無法專注學琴，及後得知X需服用精神科藥物，因此對X感到同情。

容許X以「Daddy」稱呼

被告續供稱，X不時會胡亂稱呼他「Daddy」，他起初沒有理會，惟其後允許X可以私下以此稱呼，並向X強調不能在他人面前稱呼「Daddy」，解釋此稱呼會尷尬。

伸手改坐姿反遭雙腿夾手

被告憶述，X在去年3月30日如常來琴行上課，當X開始彈琴時，他有托住X的手腕以改正姿勢，維持約幾秒。及後，X蹺起腳玩手機，被告擔心X的行為引起其他老師注意，故要求X不要蹺腳。被告透露，曾多番要求X改正坐姿，X不但無視其要求，更故意晃動雙腿，他遂伸手推X膝蓋，試圖令X坐好，惟X隨即再蹺腳，並用大腿夾住被告的手。被告將手抽回後向X表示「唔好咁用力喎」，惟X笑著回應「我會夾得好實架啦」，被告直指當時氣氛尷尬，至下課後叫X離開。

被告吳立衛，被控於2025年3月30日，在九龍灣牛頭角道77號淘大商場3期2樓「金聲琴行」猥褻侵犯另一人，即女童X。

案件編號：KCCC900011/2026
本報記者

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