工廈置貨物阻逃生通道 前元朗區議員林進認罪罰款2500元

前元朗區議員林進創辦位於葵涌華榮工業大廈的「同行搬屋」後，被指去年10月在該工廈的公共走廊，放置一個長闊高均為1.2米的正方形貨物，阻塞工廈的逃生路線。案件今早在西九龍裁判法院首次提堂，林進承認阻塞逃生途徑傳票罪，裁判官劉綺雲認為適合以罰款方式處理案件，終判處林進罰款2,500元。

33歲被告林進，被消防處票控阻塞逃生途徑罪。控罪指林進在2025年10月31日，擺放或留下一板貨物，約1.2米（長）x1.2米（闊）x1.2米（高），在12字樓公共走廊近A單位，而該等物件或東西阻塞或可能會阻塞位於新界葵涌永業街華榮工業大廈的處所的逃生途徑。

案情指，去年10月31日下午2時許，兩名高級消防隊長及高級消防隊目，在案發地巡查時發現一個1.2米長闊高的貨物阻塞工廈的逃生路線，導致逃生路線剩下0.2米闊的距離。經調查後揭該貨物是由被告安置的，被告在警誡下確認貨物已被放置在該處約一至兩日。

案件編號：WKS5659/2026

本報記者