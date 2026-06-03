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翁金驊涉體罰學生｜桂華山中學 : 已暫停其籃球隊總教練職務 民政署 : 留意情况按機制處理　

社會
更新時間：16:29 2026-06-03 HKT
發佈時間：16:29 2026-06-03 HKT

社交平台Threads流傳片段，學界籃球名帥翁金驊疑似捉着男生的左手多次讓其自摑，事件引起社會關注，翁金驊其後在社交平台發文致歉，校方已暫停該名涉事教練的職務，並與警方緊密聯繫 。翁金驊除了在母校漢華中學執教，亦為中華基督教會桂華山中學男子籃球隊的總教練，該校校長黃仲良回覆《星島頭條》網查詢時表示，昨早得悉有關事件後，已獲法團校董會同意後即時暫停翁金驊在該校的職務，直至另行通知。

另外，翁金驊亦有擔任公職，他為中西區分區委員會「堅尼地城及石塘嘴」的委員。民政事務總署稱非常重視地區委員會委員及關愛隊隊員操守，會繼續留意情况，按機制處理。

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