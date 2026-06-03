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鍾景輝逝世｜樹仁授榮譽博士盛讚為「戲劇界伯樂」 曾發掘周潤發杜琪峯

社會
更新時間：15:42 2026-06-03 HKT
發佈時間：15:42 2026-06-03 HKT

人稱「King Sir」的著名戲劇大師鍾景輝今早( 3日 )於家中安詳離世。鍾景輝擁有奧克拉荷瑪浸會大學演講及戲劇系學士，以及耶魯大學戲劇學院藝術碩士，一生對香港演藝界、戲劇教育及文化事業貢獻輝煌。他曾獲公開大學、演藝學院及樹仁大學頒發榮譽博士。

贊辭頌揚鍾為「儒者」、「戲劇界伯樂」

香港樹仁大學於2018年向鍾景輝頒授榮譽文學博士學位以表彰其貢獻，贊辭由樹仁大學新聞及傳播學系副教授黃仲鳴執筆，當中稱讚鍾是儒者，無論做人之道，為業之道，他都遵從「儒」這字。贊辭又提到，鍾以身教、言教來點亮了香港戲劇，那熠熠的成就，堪稱獨步。即使已年逾八旬，仍有雄心栽培後進，黃仲鳴更形容鍾是影視戲劇界的伯樂。

贊辭中指，鍾景輝曾創辦無線藝員訓練班，以及任演藝學院戲劇學院院長。在兩職位中訓練了一大批戲劇專才，包括影壇巨星周潤發及名導杜琪峯，為香港演視話劇界提供了生力軍，點綴了無限光輝。

最滿意哪些作品？ 鍾：下一個

鍾景輝在獲頒榮譽博士後談及教學與演戲間的關係，表示教書時要令學生保持興趣，「都係等於有啲演戲成份喺裡頭」，稱要令學生信服，才能讓其聽得有趣。談及保持謙虛，鍾稱「你幾叻都好，永遠有人叻過你嘅，自己所認識嘅嘢都有個極限」。

被問到最滿意自己的哪些作品，鍾景輝表示，「我成日答呢個問題，我都話下一個。因為你每做完一個嘅時候呢，再睇返始終都會覺得點解我唔咁樣做，咁樣做會唔會比較好啲呢？始終你都會發覺有啲地方可以改良。咁所以就希望等下一個機會，可以改良，可以做得更好啲」。

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