Save Lily︱議員質疑兒童自我保護教育流於形式、有學校刻意淡化 成兒童安全「重要缺口」

近期發生的「Save Lily」及「無證兒童父母」事件引起廣泛關注，社會對兒童權利保障關注度提高。立法會議員林琳今日（6月3日）於立法會提出質詢，質疑現時學校對兒童自我安全、保護身體私隱部位教育流於形式化，甚至刻意淡化相關教學，未能有效保障兒童安全。

政府稱重視相關教育 持續更新課程指引

教育局回應指，政府相當重視相關教育，有持續透過更新課程指引、提供教師培訓及發展學與教資源，培養學生同理心，幫助學生掌握與人相處的技巧，從而建立健康的人際關係，促進共融和諧的校園文化。

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林琳促定期評估兒童自我保護教育成效

林琳指，不少家長反映，大部分學校就兒童安全、預防校園欺凌及保護身體私隱部位的相關教育內容流於形式化、教材單一生硬，未能有效向學童傳達自我保護觀念，部分學校更刻意淡化相關教學，形成保護兒童安全的重要缺口。她詢問，現時幼稚園及小學的課程是否必須涵蓋與保護身體私隱部位、預防性侵犯、校園欺凌辨識及求助機制相關的教學內容，以及有否定期評估兒童自我保護教育的成效並更新教材等。

教育局回覆指，性教育及預防校園欺凌均是價值觀教育的重要部分，局方持續透過更新課程指引、提供教師培訓及發展學與教資源，支援學校通過不同科目、課堂內外的價值觀教育、全方位學習活動等，加強學生從小對性教育的理解，提升自我保護的觀念和意識。現時小學人文科已將認識身體私隱部位與保護方法、提防性侵犯、認識欺凌及應對方法、防範網絡陷阱（例如網絡色情、裸聊、偷拍），以及合乎道德和倫理地應用資訊科技等列為必須學習內容。

局方續指，現時《價值觀教育課程架構》亦繼續將性教育列為學校應持續加強關注的重點之一，讓學校規劃課程時有所依據，幫助學生從小掌握正確的性教育相關知識、發展慎思明辨和自我保護能力，在現實和網絡環境中拒絕不當行為及不合理的要求，認識和遵守與人交往規範，以及在需要時懂得向警方、相關機構及人士救助。

在幼稚園方面，局方指《幼稚園教育課程指引》建議幼稚園以主題貫穿不同的學習範疇，綜合地設計學校的課程，會教導幼兒認識身體各部位的正確名稱，懂得保護自己和身體（包括私隱部位），以及初步認識在不同群體中應有的態度和行為，並分辨好接觸與壞接觸，以及透過適當的語言和行動表達等。

議員關注學校對幼童的自我保護教育。資料圖片