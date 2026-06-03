恒基地產The Henderson 三大餐廳獲選「凡爾賽獎」全球16間最美餐廳 為香港唯一上榜項目

恒基地產旗下中環旗艦項目「The Henderson」，繼早前於「國際房地產大獎」榮獲「世界最佳物業」（World's Best Property）殊榮，近日再度在國際舞台上獲得重要肯定。位於The Henderson內的三間餐廳 — 花雲（Hana no Kumo）、Peridot 及 Akira Back，獲「2026凡爾賽獎」（Prix Versailles 2026）評為「全球16間最美餐廳」，成為香港唯一上榜項目，再度為港爭光。

恒地：The Henderson成香港唯一上榜項目為港爭光

恒地指，今年全球16 間入選餐廳中，香港共佔三席，並全部位於The Henderson內。是次三間餐廳同時入選，不僅彰顯香港在國際設計餐飲領域的實力與地位，亦充分展現The Henderson作為集建築、設計、藝術與餐飲體驗於一身的世界級地標之獨特魅力和領導地位，備受國際認同。

「凡爾賽獎」創立於2015年，是一項由聯合國教科文組織（UNESCO）支持、被譽為全球建築與設計界最具影響力的國際獎項之一。評選標準不單著重美學表現，亦涵蓋創新、建築與在地文化傳承之融合、生態效益、社會價值，以及「智慧永續」理念等不同方面。

是次花雲（Hana no Kumo）、Peridot 及 Akira Back 同獲國際肯定，恒地認為標誌著The Henderson不單是一座屢獲殊榮的超甲級商業項目，更是匯聚高端餐飲、美學設計與沉浸式體驗的國際級地標。