男中醫涉診所內偷拍女病人私密部位 一事主稱從未同意被告拉低胸圍施針及拍照

31歲註冊男中醫涉嫌在中醫診所偷拍3名女病人，他否認5項窺淫罪，今於東區裁判法院受審，辯方爭議被告無暗中拍攝，涉案相片僅為醫療紀錄之用，而且被告有獲得事主同意。其中一名女事主供稱，施針時因怕痛而閉眼，施針後突然感覺乳頭「涼涼哋」，其後她瞧見被告拿著手機，表情有些不自然。

被控5項窺淫罪涉3女病人

被告鍾瑋澤，被控於2022年12月28日在葵涌大窩口商場一間中醫診所內，暗中為了觀察或拍攝個人的私密部位或私密作為，而拍攝X的私密部位或進行私密作為；於2024年3月19日、4月2日、及5月7日，在美孚景荔俓盈暉薈一間中醫診所內，暗中拍攝Y的私密部位或進行私密作為；及於2024年4月28日在柴灣興華廣場一間中醫診所內，暗中拍攝Z的私密部位或進行私密作為，而X、Y、Z身處於令人對保存私隱有合理期望的情況，及被告不理會X、Y、Z是否同意被他拍攝。

承認事實指，3位事主X、Y、Z在案發時間分別在涉案3家中醫診所覆診，醫師均為被告。被告於2024年5月10日被拘捕。

X稱閉眼針灸期間覺乳頭「涼涼哋」

女事主X在屏風後作供，她自2022年11月起接受被告的針炙治療，首次求醫時有護士陪同，X會透過Whatsapp與被告預約治療。X憶述2022年12月28日的治療，她首先在治療室外的一張圓櫈治療頸部，X當日身穿白色毛衣，內有黑色長袖打底衣及胸圍，打底衣的領口到胸部上方。隨後X指鎖骨及肩膊位置不適，被告表示為她在鎖骨施針。

X進入治療室脫掉白色毛衣，並將胸圍肩帶及打底衣拉低露出雙膊，以毛巾蓋著上身並躺在床上。被告之後進入治療室為X施針，X因怕痛故閉上眼睛。她表示施針後，突然感覺右邊乳頭「涼涼哋」，張開眼時瞧見被告站在右上方，手拿著手機，「覺得佢好似有啲唔自然」。X隨即看向自己的胸部，但被毛巾覆蓋，被告同時拉開簾子離開治療室。再過一會兒，被告返回治療室為X拔針後，X穿回衣服離開。

X指有感覺到毛巾被揭開，無感覺到胸圍和打底衣被拉下，但她當時沒有將衣服拉至這麼低；X亦無感覺到被告在乳房位置施針。X堅稱被告完全無提及會觸及胸部或乳頭，他亦無問過會看到胸部，若有X絕對不容許。

否認被告曾說會拉低胸圍施針及拍照

盤問時X指她憶起12月10日針灸腰部時亦曾感覺褲子被拉至臀部，她感覺奇怪故12月28日後再無到診所求醫。被問為何直至2024年為警方錄取口供，期間都未作投訴，X表示她無明確看到被告拿手機拍攝，「覺得算啦唔想煩」。

辯方大律師單偉琛指，被告有向X提及會在胸部牽涉的肌肉施針，X不同意，亦否認知道被告會拉低她的胸圍，明言「知道就會反抗」。X亦否認因太怕痛，而忘記被告曾說會拍照作醫療紀錄。她無聽過被告提及乳房或乳頭的字眼，或說明需要暴露乳房和拍照作紀錄。X同意被告曾為她拍拉筋影片，並傳送給她參考，但該些片段不涉及私人部位。X直至被警方邀請協助調查，才知悉涉案的相片。

案件編號：ESCC1628/2025

法庭記者：雷璟怡

