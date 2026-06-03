其士爭產案丨律師稱為周亦卿準備2015年遺囑過程中  有關其欲成立信託詳情「真係咩都無」

其士集團創辦人周亦卿2018年與世長辭，2015年遺囑將名下1.89億股其士股份全數交予五女周蕙蕙繼承。長女周莉莉入稟要求法庭裁定2015年遺囑無效，以2009年遺囑作準。負責為周亦卿準備2015年遺囑的律師卓昭華供稱，她曾解釋予周亦卿知道，若把全數股份交給一人，「如果你真係信一個人，揀一個信得過嘅人」，但她承認即使把全數股份交給「信得過嘅人」，也一定有風險該人不會把該些股份被分散或出售。卓昭華亦稱，周亦卿全數股份交給一人，事後可與該人溝通，拜托該人把全數股份放入信託。

本案原告為長女周莉莉（Lily），被告為五女周蕙蕙（Violet ，藝人吳家樂的妻子）及六女周薇薇（Vi Vi）。周亦卿於2015年10月所訂立的最後一份遺囑逾10頁，由其妻子宮川美智子、五女周蕙蕙及六女周薇薇作為遺產執行人及受託人，把周亦卿與日裔妻子宮川美智子共同持有的其士集團逾62.76%股權即1.89億股份（189,490,248股股份）交由五女周蕙蕙繼承，其餘遺產分配予周亦卿的妻子及其他五名女兒，幼子周維正毫無得益。

六女周薇薇的朋友、律師卓昭華（Mandy Cheuk Chiu Wah）昨供稱，六女周薇薇2015年聯絡她，表明周亦卿欲立新遺囑，而且周亦卿不希望名下的其士股份被分散或出售。卓昭華今繼續出庭作供，指出周亦卿可以信託形式管有名下其士股份，他們曾討論可在周亦卿生前成立信託、可在周亦卿遺囑內委托一間公司在周亦卿死後成立信託、可指明一個人為周亦卿成立信託。

被問及若把全數股份交給一人，如何避免股份被分散或出售時，卓昭華稱她曾解釋予周亦卿知道，「如果你真係信一個人，揀一個信得過嘅人」，但她承認即使把全數股份交給「信得過嘅人」，也一定有風險該人不會把該些股份被分散或出售。

卓昭華指她為周亦卿準備遺囑的過程中，直至完成草擬遺囑，對於成立信託管有名下其士股份方面「完全仲係咩instruction（指示）都無」，而周薇薇當時亦一直稱她在索取周亦卿的指示，「最後周生完全放棄（成立信託）依個諗法 」。

卓昭華強調「好清晰（周生）唔係想將其士股份係個will（遺囑）入面做一個trust （信託）」，而且有關周亦卿成立信託的詳情「真係咩都無」，故在沒有任何基礎下根本無法成立信託。卓又指，周亦卿一方當時「唔講清楚想做乜嘢」，故她「個一刻無可能俾到啲咩有意義的討論或建議」。

案件編號：HCAP 22/2019

法庭記者：劉曉曦

