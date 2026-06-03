翁金驊掌摑籃球隊學生 議員：即使「愛之深」亦絕不容許動手 體罰不能接受

社交平台Threads流傳片段，學界籃球名帥翁金驊疑似捉着男生的左手多次讓其自摑，事件引起社會關注，翁金驊其後在社交平台發文致歉，校方並已暫停該名涉事教練的職務，並與警方緊密聯繫 。教育界立法會議員鄧飛表示，涉事教練的做法相當不恰當，若學生是被逼「自願」打自己，也可能屬於虐待。在現今的行為操守標準下，動手體罰均屬絕對不能接受。

要糾正「好心做壞事」現象

鄧飛今早（6月3日）在電台節目表示，雖然兩年前《強制舉報虐待兒童條例》尚未生效，但社會對體罰的「零容忍」態度是一致的。他肯定校方在片段曝光後反應迅速，及時處理並與警方學校聯絡主任保持聯繫，校方的事後的補救算是高效。

鄧飛認為，涉事教練的聲明反映相信其出發點可能是「愛之深，責之切」，並不屬於動機邪惡，「心理變態」的虐待學生。 但在現今社會標準下，即使教練再強勢、再重視紀律，任何形式的動手體罰均絕對不能容忍。他指，社會在建立強制舉報虐兒的觀念時，不僅要防範「心理變態、動機邪惡」的虐待行為，亦要糾正「好心做壞事」的現象。

他建議學校在聘請校外教練時，除了要求提供無刑事犯罪紀錄證明，亦必須訂明清晰指引，確保教練尊重學生並嚴禁體罰。

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