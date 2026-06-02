「紫禁城看世界」展覽明起舉行 乾隆賀壽禮「鳥音籠」等130件珍品亮相故宮館

明、清時期紫禁城與世界的文化交流，不僅見證了陸上絲綢之路的延續與海上貿易的繁榮，更展現了中外文明在外交、藝術、科技與思想文化上的對話。「香港賽馬會呈獻系列：紫禁城看世界──中外文化交流與互鑒」展覽以紫禁城為視窗，回望這段時期的重要交流歷史，展示逾130件珍品，匯聚了故宮博物院、香港故宮文化博物館，以及多哈伊斯蘭藝術博物館三地的精彩館藏。展覽由香港故宮文化博物館與故宮博物院聯合主辦，於明日（6月3日）起在香港開放予公眾參觀。

展出18件國家一級文物

展覽分為四個單元，包括「中外往來──馬可孛羅與鄭和」、「舶來珍品──明代宮廷藝術與世界新知識」、「東西薈萃──清代中外工藝與科技交融」、「天子南庫──粵海關與世界」。展品以故宮博物院珍藏為主，其中包括18件國家一級文物，涵蓋書畫、珠寶、鐘錶、瓷器、玻璃器、家具、絲綢織物等。

「中外往來──馬可孛羅與鄭和」單元展品之一《古蘭經》撇口雙耳瓶，為馬木路克蘇丹國（今埃及與沙特阿拉伯一帶）所製的油燈瓶；「舶來珍品──明代宮廷藝術與世界新知識」單元的「 山水掛屏」由紫檀木、翠羽製成，清宮點翠工藝所用的翠鳥羽毛有部分來自柬埔寨和暹羅（今泰國）等東南亞地區，翠羽鮮亮的藍綠色來自其本身的特殊結構，隨光變幻，且不會隨時間而褪淡。

康熙推玻璃畫琺瑯 雍正喜日本刀

「東西薈萃──清代中外工藝與科技交融」單元展示了清代康熙、雍正、乾隆三朝令人矚目的中外工藝革新與科技融合。康熙帝對歐洲科學有濃厚興趣，親自推動清宮對玻璃與畫珐瑯技術的研發。雍正帝則對日本漆器甚為喜愛，並參考琉球所貢的日本刀樣，打造御前侍衛的佩刀，形成獨特的藝術風格。乾隆時期，出現中外工藝大融合的繁榮景象，展品《人物羅漢床》上飾有攜帶鐘錶等珍寶而來的商人及使臣，展現了清代中國人心目中的外國人形象。晚明時期，歐洲耶穌會士利瑪竇來華時，便攜帶自鳴鐘及世界地圖等物品，以吸引萬曆帝的注意。

「天子南庫──粵海關與世界」單元展出的鳥音籠，是歐洲鐘錶商為迎合清代提籠架鳥的娛樂風尚，特製的機械玩具。玩具以發條為動力，通過齒輪驅動，使小鳥在籠中舞動和鳴叫。乾隆三十七年（1772年），粵海關進獻給乾隆皇帝的賀壽禮物中即包括鳥音籠。其後的光緒帝、宣統帝也非常喜愛此類機械玩具。

故宮博物院副院長朱鴻文於展覽開幕典禮致辭時表示，故宮博物院一直致力以豐富而珍貴的館藏，展示中華文明史。紫禁城既是中華文明的瑰寶，也是中外文化交流互鑒的歷史見證。是次「紫禁城看世界──中外文化交流與互鑒」展覽配合別具匠心的策展手法，呈現紫禁城所承載的深厚文化與開放視野，帶領公眾領略中國與世界之間悠久而深刻的文化交流與互鑒，推動中外觀眾從多元角度領略文化藝術的精粹。

香港故宮文化博物館董事局主席孔令成致辭時表示，展覽展出的珍品經精心挑選，反映出明清兩代宮廷作為中外文化交流重要平台的地位。展覽能夠在香港舉行，意義非凡，既呼應香港作為多元文化匯聚都會的地位，也體現香港故宮帶領公眾深入認識中國藝術與文化、促進中外文化藝術對話和交流的核心使命。

記者：蔡思宇

攝影：何家豪