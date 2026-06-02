地盤工涉非禮強姦女友10歲女兒4罪脫 審前認偷拍女友另一13歲女兒沐浴 下月尾判刑

48歲地盤管工5年前在住所內，涉4度性侵女友10歲的小女兒，包括摸胸摸臀及兩度在沒有使用安全套下強姦。他否認兩項非禮罪及兩項強姦罪，案件完成6日審訊，4男3女陪審團退庭商議5小時後，一致裁定他全部罪脫。被告審前承認1項製作兒童色情物品罪及一項窺淫罪，即在浴室不同位置放置手機多角度拍攝女友13歲大女兒洗澡以獲取性滿足，法官游德康把兩罪押後至7月31日判刑，期間被告獲准保釋候判。

非禮強姦共4罪裁定罪脫

男被告C.L.H.否認兩項非禮罪及兩項強姦罪共4罪。被告被控於2021年8月某日在天水圍某單位，2度猥褻侵犯及2度強姦女童X。控方開案陳詞指，4罪均發生在2021年8月，被告案發時42歲，受害女童X當時10歲。X的母親與前夫誕下2女1子，另與被告誕下1女。

控方指，X在廚房洗碗時遭被告隔衣摸臀，被告另趁X玩手機時，隔衣摸胸摸臀，再伸手入X衣內摸胸。被告又趁X在主人房內玩手機時入房鎖門，壓低X身體，脫去X的衣物，強行把陽具插入X的陰道，期間沒有使用安全套，也沒有射精；X無法記起其中一次強姦詳情，只記得「（被告）去廁所個位插入我去廁所個位」。4男3女陪審團退庭商議5小時後，一致裁定他全部罪脫。

「好奇」下裝多部手機偷拍女友女兒沐浴

男被告C.L.H.審前承認1項製作兒童色情物品罪及一項窺淫罪。案情指，被告2021年7月起搬到女友家居住，並於2021年8月6日至10月19日期間，在浴室暗中設置手機，拍攝被告女友的當時13歲的大女兒Y全裸洗澡，16條片段長達約8小時。

被告被捕後在警誡下承認因好奇而在浴室不同位置暗中放置手機，多角度拍攝Y洗澡以供自己觀看，目的是獲取性滿足。Y向警方確認該16條片段均在她不知情下拍攝。

案件編號：HCCC246/2025

法庭記者：劉曉曦