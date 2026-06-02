翁金驊捲體罰風波 霍啟剛：任何形式體罰或侮辱行為皆不可接受 促籃總嚴肅處理

社交平台Threads流傳片段，學界籃球名帥、中國香港籃球總會副會長翁金驊疑似捉着男生的左手多次讓其自摑，事件引起社會的關注。涉事學校漢華中學發通告指，校方留意到有關影片，事件發生於2023至2024學年，校方已暫停該名涉事教練的職務，並與警方緊密聯繫 。

涉事教練直接受僱於校方

立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛表示，無論在任何情況下，教練任何形式的體罰或具侮辱性的行為都是完全不可接受。他指，在體育教學過程中，教練求好心切、情緒難免激動，但作為專業的教練，必須時刻保持專業素養，嚴格控制自身言行。據他了解，涉事教練直接受僱於校方，校方有責任確保學生在校園內的人身安全。

霍啟剛又指，涉事教練為籃總副會長，雖然事件屬教練個人行為，但總會設有教練行為守則，片段相關行為顯然已嚴重違反守則，亦超出社會所能接受的底線，總會亦有責任跟進。他促請涉事學校、相關體育總會嚴肅處理，調查事件並採取相應的跟進行動，以保障學生福祉。

有關影片顯示，一名男生在學校籃球場上被教練公開責罰，期間翁金驊手口並用教訓該學生，捉着男生的左手多次讓其自摑，力度看似頗大。通告表示，校方對此事件深表關注，並已於獲悉事件後 立即啟動 「危機處理小組」 以跟進及展閱詳細調查，亦有與學生已聯络學生，並已安排專責人員為該名學生提供適切的支援。

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