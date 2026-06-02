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天氣｜廣闊低壓槽下周初華南沿岸及南海北部徘徊 香港連落6日雨 天文台料有狂風雷暴

社會
更新時間：15:53 2026-06-02 HKT
發佈時間：15:53 2026-06-02 HKT

天文台預料一道廣闊低壓槽會在下週初於華南沿岸及南海北部徘徊，並為該區帶來驟雨及狂風雷暴。根據天文台的9天天氣預報，自本周六(6日)起連續下6天雨，當中周一(8日)至周三(10日)大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。

天文台表示，廣東地區未來一兩日風勢微弱，持續酷熱，高溫亦會觸發驟雨。根據天文台的9天天氣預報，周三(3日)及周四(4日)最高溫度將有34度，而周五(5日)日間極端酷熱，最高氣溫高達35度。其後周六(6日)，氣溫介乎28至33度，大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及酷熱，稍後局部地區有雷暴。

另外，位於南海中南部的低壓區會逐漸發展，並在本周後期橫過南海東北部，大致移向台灣一帶。
 

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