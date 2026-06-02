宏福苑聽證會︱星島消息︰新一輪聽證會本月22日當周舉行 聆訊次數將減少

大埔宏福苑火災獨立委員會已於早前完成第四輪聽證會，委員會主席陸啟康表示，下一輪聆訊預計安排在6月中旬至下旬進行。據了解，新一輪聽證會預計在6月22日當周舉行，惟實際日期仍有待委員會正式公布。與早前多輪聽證會相比，預料新一輪的聆訊次數將會減少。

委員會主席陸啟康曾在5月8日舉行的聽證會中作出以下指示，如公眾或各涉事方對有關執法部門的報告結論或獨立委員會處理職權範圍（二）的方式有任何異議，須於6月8日或之前，以書面形式向獨立委員會提交理據。另外，如各涉事方就獨立委員會職權範圍（一）及（二）的相關事宜 在未來可如何改善有任何建議方案，須於6月15日或之前，以書面形式向獨立委員會提交。

記者︰黃子龍