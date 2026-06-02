七旬鋼琴老師涉趁教琴非禮女學生 事主指遭被告捉手摸陽具 下體撞背脊

78歲男鋼琴老師涉去年3月在琴行非禮16歲女學生，他否認一項猥褻侵犯罪今於九龍城裁判法院受審。事主在錄影會面中憶述，被告用手圈著事主大腿稱「你好似肥咗」，一度捉著事主的手放在他下體位置，之後又捏著事主雙肩從後以下體撞她的背部。事主形容當時感覺「成個人空白」，「隻腳好似唔係我嘅」，不知作何反應。

被告吳立衛，被控於2025年3月30日，在九龍灣牛頭角道77號淘大商場3期2樓「金聲琴行」猥褻侵犯另一人，即女童X。

捉X手放腿上撫摸20秒

承認事實指，事主X於2023年10月至2025年3月31日在金聲琴行參與鋼琴課程，而被告為X的鋼琴老師。被告於去年4月7日被拘捕。

庭上播放X於去年4月7日在警署的錄影會面片段。X於片中稱，當日如常到琴行彈琴，期間被告坐在她右邊。X指初進琴房時一切正常，惟之後被告在X彈琴期間捉著X的右手，拉到他的腿部上方，並以雙手撫摸約廿秒，X覺得「好核突」並縮手。X表示當時害怕被告不知會做甚麼，她無表達自己的感受。

X蹺腳避再遭搓揉大腿內側

X指被告其後伸手在X的右邊大腿上下搓，力度較輕，雖被告的手觸及大腿內側，但未到X的私人部位。X形容「成隻腳麻木」、「僵硬咗無反應」，她不同意亦不喜歡被告的行為，但不知如何開口。X續指被告仍嘗試碰她，被告一度用兩手圈住X的左大腿，並稱「你好似肥咗」。X之後為免被告再次觸碰故蹺起腳，惟被告繼續伸手到X雙腿間的縫隙，表示「隻腳夾得咁實嘅」。

X被捉手摸被告下體

其後被告捉著X的右手放在自己的左腳上，並控制X的手撫摸，慢慢伸到被告的下體。X形容手被擺到被告「去廁所嘅地方，私人部位」，該處的溫度與大腿不同，觸感本身是軟後來轉硬。X直言當時太害怕「呆晒」，她嘗試分散注意力，二人全程無說話。

伸手入外套內碰到鎖骨下方

X憶述被告曾離開琴房，回來後翻找東西，之後站在X身後突然用雙手觸碰X的肩頸。X詢問「吓？老師你幫我按摩？」，被告確認隨後捏其肩及頸部。被告的左手伸入X的外套內，隔著上衣碰到X鎖骨下方位置，X感到不舒服故用手制止。

以下體撞X背部

被告之後再度站在X身後，X指被告雙手抓著她雙肩，並用他的下體推X的背脊中間兩至三次，X感覺到「有嚿嘢哽住唔舒服」，被告有少許大力地前後撞。X形容自己當時腦袋空白，無法說話，「我唔知自己做緊乜」，她只想盡快離開。當被告表示課堂結束後，他對X表示「你走先啦，唔好俾阿妹見到」，X不明白其意思。被告在打開琴房門時曾擁抱X一下，X整個人僵硬，盡量避免身體接觸。X事後告知母親及社工，獲建議報案。

案件編號：KCCC900011/2026

法庭記者：雷璟怡