樂善村「睇樓團」助宏福苑業主揀樓 「解說專隊」貼心支援獲讚賞

九龍樂善堂「樂善村」上周五(29日)組織宏福苑業主「睇樓團」，到樂富房委會客戶服務中心聽講解，到九龍灣盛緻苑、啟德啟陽苑的外圍參觀，及參觀房協粉嶺百和路項目的示範單位。

何永賢今日(2日)在社交平台發文，指上周五，局方接待九龍樂善堂「樂善村」舉辦的「睇樓團」。由於每一位宏福苑業主面對搬遷的實際需求與考慮皆不盡相同，特設的「解說專隊」在期間發揮了關鍵的支援作用，以一對一、面對面的專業解說，協助業主深入了解各個感興趣的項目。

專業解說與情緒支援並重 助業主確立未來方向

不少參與「睇樓團」的宏福苑業主表示，在專隊人員的詳細講解下，對未來的居住選項有了更清晰的概念。有的業主表示「好像每個項目都很好，我還在考慮中」、有的業主則稱「首選是粉嶺（房協樂嶺軒），主要是很快能上樓」，有的業主則認為「組織這個『睇樓團』很好，我們不用四處奔波。」部分已遞交申請表的業主在實地視察後，進一步堅定了自己的選擇方向，並對未來的新居生活充滿期待。

除了解答實際的資訊問題外，「解說專隊」的貼心服務亦深獲業主肯定。有業主特別向專隊成員表達謝意，指出他們在提供清晰客觀資訊的同時，亦能「易地而處」，也能照顧到業主的情緒，因而倍感溫暖。

鼓勵及早簽署收購建議 把握「特設銷售計劃」優勢

為讓業主能及早為未來作出妥善規劃，局方鼓勵宏福苑業主把握機會於本月30日或之前 簽署「接受收購建議信件」，成為首批參與「特設銷售計劃」的合資格人士，享有優先揀樓的優勢。如對宏福苑長遠居住安排方案有任何疑問，歡迎致電「解說專隊」熱線：2129 8133 查詢。

