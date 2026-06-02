兩家疑放狗生怨 男子指控警嫂報假案致其被捕 入稟區院索精神賠償

男子疑與警司妻子因放狗問題生怨，警嫂曾控告男子遊蕩不果，男子反擊指控對方誹謗。男子昨再入稟區域法院，指警嫂曾向警方虛假報案，導致男子因管理狗隻的事宜被警方拘捕，惟及後已獲無條件釋放。男子要求警嫂賠償因其虛假陳述而致其遭拘捕所造成的損失，包括精神損失、懲罰性賠償、利息及訟費等，惟沒有列明相關金額。

指被告惡意虛報致其被捕名譽受損失人身自由

原告為歐陽梓峰（Au Yeung Je Fung Myron），被告為林家雯（Lam Carmen）。歐陽梓峰自撰入稟狀指，林家雯在沒有事實依據的情況下，出於惡意及無合理原因，向香港警務處作出了虛假陳述，就與狗隻管理相關的事宜虛假指控原告，導致原告因為林家雯的虛假陳述而被捕，惟其後原告獲無條件釋放，故入稟要求林家雯賠償原告因遭拘捕而造成的損失，索償包括就喪失人身自由、名譽受損、精神受創所致的一般損害、懲罰性賠償、利息及訟費等，惟沒有列明相關金額。

被告曾指控原告遊蕩後因證據不足原告罪脫

根據過往報道指，警司妻子林家雯因放狗問題與歐陽梓峰素有積怨，林家雯指2021年歸家途中，被歐陽梓峰以手機拍攝及被指罵為「水炮車」。歐陽梓峰被控一項遊蕩導致他人擔心罪，案件4年前經審訊後，裁判官屈麗雯認為控方證據薄弱，裁定表面證供不成立，歐陽梓峰即時脫罪並獲釋。

案件編號：DCCJ2791/2026

法庭記者：黃巧兒