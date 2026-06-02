Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩家疑放狗生怨 男子指控警嫂報假案致其被捕 入稟區院索精神賠償

社會
更新時間：11:33 2026-06-02 HKT
發佈時間：11:33 2026-06-02 HKT

男子疑與警司妻子因放狗問題生怨，警嫂曾控告男子遊蕩不果，男子反擊指控對方誹謗。男子昨再入稟區域法院，指警嫂曾向警方虛假報案，導致男子因管理狗隻的事宜被警方拘捕，惟及後已獲無條件釋放。男子要求警嫂賠償因其虛假陳述而致其遭拘捕所造成的損失，包括精神損失、懲罰性賠償、利息及訟費等，惟沒有列明相關金額。

指被告惡意虛報致其被捕名譽受損失人身自由

原告為歐陽梓峰（Au Yeung Je Fung Myron），被告為林家雯（Lam Carmen）。歐陽梓峰自撰入稟狀指，林家雯在沒有事實依據的情況下，出於惡意及無合理原因，向香港警務處作出了虛假陳述，就與狗隻管理相關的事宜虛假指控原告，導致原告因為林家雯的虛假陳述而被捕，惟其後原告獲無條件釋放，故入稟要求林家雯賠償原告因遭拘捕而造成的損失，索償包括就喪失人身自由、名譽受損、精神受創所致的一般損害、懲罰性賠償、利息及訟費等，惟沒有列明相關金額。

被告曾指控原告遊蕩後因證據不足原告罪脫

根據過往報道指，警司妻子林家雯因放狗問題與歐陽梓峰素有積怨，林家雯指2021年歸家途中，被歐陽梓峰以手機拍攝及被指罵為「水炮車」。歐陽梓峰被控一項遊蕩導致他人擔心罪，案件4年前經審訊後，裁判官屈麗雯認為控方證據薄弱，裁定表面證供不成立，歐陽梓峰即時脫罪並獲釋。

案件編號：DCCJ2791/2026
法庭記者：黃巧兒

最Hit
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
劉德華愛女劉向蕙罕現身睇騷  14歲美少女複製朱麗蒨神顏  文靜有家教一舉動見父女情深
影視圈
21小時前
美孚站婆婆幾十張「單程車飛」散落一地 網民揣測涉另類「逃票」 港鐵回覆實情竟然係咁？
社會
19小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
東張西望丨「傳性病渣男」惹全城公憤 衰鹹濕墮天仙局遭三女圍剿 受害人不幸惹致命病毒：真係會死
影視圈
14小時前
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
21歲「播毒渣男」背景震撼！隱瞞性病兼連環出軌 多名少女中招染HPV性病 附性傳播感染3大預防方法
醫生教室
23小時前
籃球名帥翁金驊疑粗暴體罰男生 捉左手逼自摑、怒扔外套 議員促交代
00:51
籃球名帥翁金驊疑粗暴體罰男生 捉左手逼自摑、怒扔外套 議員促交代
社會
2小時前
廣州白雲機場︱飛機降落行駛近1小時惹不滿 網民：上周試過50分鐘
廣州白雲機場︱飛機降落行駛近1小時惹不滿 網民：上周試過50分鐘
即時中國
16小時前
李家鼎鬧爆逾10次「仆X仔」  《東周刊》獨家專訪鼎爺  公開宣布同李泳漢脫離父子關係
李家鼎鬧爆逾10次「仆X仔」  《東周刊》獨家專訪鼎爺  公開宣布同李泳漢脫離父子關係
即時娛樂
2小時前
外國不時有人討論馬桶座墊為何要弄成U型。 路透社
公廁馬桶用U型座墊五大原因 唔止衞生仲有防盜功能？
即時國際
12小時前
法官斥責被告邱鎮濠以沾上沙子的手指插入女事主下體，行為污穢惡劣。資料圖片
男侍應草地兩姦醉娃 曾以手指沾沙粒唾液插陰 官斥行為污穢惡劣 判囚5年
社會
19小時前