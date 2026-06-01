中大辦研討會探討私人醫保推動全民健康覆蓋 促及早行動防風險池結構惡化

社會人口老化持續加劇，公營醫療服務成本不斷上升，政府正推進醫療融資改革，包括鼓勵市民購買自願醫保等。香港中文大學醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院醫療體系及政策研究所（CHSPR）今日（6月1日）聯同亞太地區醫療系統強化網絡（ANHSS）合辦研討會，探討如何透過私人醫療保險推動「全民健康覆蓋」（UHC）。活動有逾180位來自亞太地區的監管機構代表、學者及業界領袖參與，就私人醫療保險在不同醫療融資體系中的角色進行交流。

私人醫保助實現「全民健康覆蓋」

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院醫療體系及政策研究所所長楊永強指出，在公共醫療體系財政壓力日增的情況下，有必要重新審視私人融資機制，尤其要讓私人醫療保險配合醫療體系目標。他又提到，按平均人口計算，低收入人士受慢性疾病困擾的比例明顯較高，而這類人士正是需要社會支援的群組。透過私人醫療保險可提高公平獲取醫療服務的機會，有助實現「全民健康覆蓋」。對此，完善的制度設計、有效的監管安排及跨界別協作均至關重要。

保險業監管局行政總監張雲正表示，疫情後市民對醫療保險的取態有所轉變，相關申領保費金額亦上升。箇中原因除了有新醫療技術及治療手段推出外，更涉及過度診斷及個人選擇性治療，最終導致整體風險池結構性惡化。由於本港人均壽命越來越長，長者對醫療的需求亦會上升，若社會現時不採取行動，未來風險池成本會上升，導致健康人士被「趕走」。不過他亦指，政府近年已調整公營醫療收費，並推動私營醫療機構提高收費透明度，鼓勵醫療機構設「套餐價」等，加上市民現時可選擇到大灣區求醫，相信未來有望逐步解決相關問題。

立法會醫療衞生界議員林哲玄舉例，目前本港家庭醫生診症一般每次收費400元，包3至5日藥，價格相宜，相信較保費更低；諮詢專科醫生則可能需1,000至1,500元，對中產人士而言亦算可負擔。真正需要額外醫療融資的項目，主要是較複雜的治療，例如癌症、大型手術、放射治療等，故醫療保險，尤其是公司提供的保險，不一定需要覆蓋門診服務。就算可覆蓋門診，亦不應只限於公司指定的醫生，而應由僱員揀選其家庭醫生，否則可能與基層醫療服務理念衝突。

記者：伍萬庭

攝影：葉偉豪