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上市公司投資海外項目貪污案 副總經理父親同涉參與貪污勾當遭廉署起訴

社會
更新時間：16:50 2026-06-01 HKT
發佈時間：16:50 2026-06-01 HKT

廉政公署早前起訴一名時任上市公司副總經理及其母親，在該上市公司投資海外地產發展項目時涉嫌貪污以優待一名澳洲商人。廉署經進一步調查及按律政司法律意見，再落案起訴時任副總經理的父親，控告他涉嫌參與有關貪污勾當，涉及賄款總值約2,500萬澳元。

案件6.3東區裁判法院提訊

吳祖皇，77歲，上星期四( 28日 )被控兩項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(b)條及《刑事罪行條例》第159A條。他獲廉署准予保釋，案件星期三(6月3日)在東區裁判法院提訊。

吳為，46歲，吳祖皇兒子及首創置業股份有限公司(首創置業，現已退市)時任副總經理；和韓尚敏，75歲，吳祖皇妻子，早前被廉署控以一項串謀使代理人接受利益罪名。案件星期三在東區裁判法院再提訊。

首創置業於2003年6月至2021年9月期間在香港交易及結算所有限公司上市。案發時，吳祖皇的兒子吳為是首創置業的副總經理，他同時擔任首創置業澳洲分公司的總經理。

吳祖皇被控兩項罪名，指他涉嫌於2014年6月至2021年11月期間，與吳為及韓尚敏一同串謀從一名澳洲商人接受2,200萬澳元賄款及一項投資機會合約獲利約300萬澳元，致使吳為在首創置業的業務上優待該澳洲商人及與其有聯繫的公司。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現自2014年起，首創置業按照吳為的建議，先後投資澳洲多個地產發展項目，總值約8.2億澳元，當中大部分項目由該名澳洲商人有聯繫的公司開發。

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