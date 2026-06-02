子承父業再傳姪 中醫與母做隊友 黃大仙關愛隊「家族傳承」延續社區情

第二期關愛隊服務去年10月展開，民政及青年事務局從三方向落實將服務做得更深更廣，除增加關愛隊總數至455隊外，亦會更積極提升年輕人參與度。有中醫受母親影響加入關愛隊，用專業知識為區內長者提供中醫服務；也有95後傳承爸爸及叔父的助人之心加入關愛隊，幫助街坊解難排憂，讓政府社區關懷政策轉化成有溫度的鄰里守護，一代接一代紮根社區中。

現年六十多歲、人稱「細姚生」的黃大仙正安關愛隊隊長姚易明，已故父親姚蕭成在八十年代已擔任黃大仙區議員，自資開設街坊福利會，為街坊解決生活困難及事務糾紛。姚易明自小耳濡目染，亦開始子承父業延續關懷，他認為現時關愛隊服務範圍全面，「以前是街坊有需要才提出，關愛隊有政府資助，我們可透過家訪了解長者或基層需要，大大提高主動性。」

這種「家族傳承」的社區關愛，不但父傳子，更延續至新一代。正安關愛隊成員之一，現年30歲從事市場策劃的姚鈞堤，便是姚家第三代，他自小目睹父親姚明強及叔父姚易明幫助街坊，由童年的不理解變為中堅力量。「年幼時不太明白他們為何周末要這樣忙碌，長大理解及體會到他們想在區內凝聚人情味，令香港成為一個有溫度的社會，道理就是『勿以善小而不為』，不要因為善行細微便不去做，幫助別人開心，自己都會開心。」

姚鈞堤加入關愛隊後，利用其市場營銷經驗及年輕人熟悉電子產品的長處，教導長者如何善用手機程式，包括舉辦智能手機工作坊，協助區內長者下載「HA Go」、「防騙視伏App」等公共服務及生活資訊應用程式，便利日常生活及提防受騙，他亦有在早前的國安主題嘉年華參與設計宣傳產品，吸引小朋友參與活動。兩叔姪希望這種跨代關愛可以傳承至第三、第四代，「讓社區有關愛，令區內街坊更有幸福感。」

從事市場營銷的姚鈞堤，透過智能手機工作坊教導長者街坊善用科技提高生活便利程度。

黃大仙正安關愛隊隊長姚易明(前排左)與姪子姚鈞堤(前排右)，為慈雲山區街坊解難排憂。

母親奔波協助街坊 學懂助人精神

至於彩雲東關愛隊副隊長藍雅琴，她以義工身份服務彩雲社區逾20年，現時與任職中醫師的兒子陳立義以「母子檔」服務街坊。藍雅琴認為，家庭攜手合作力量可以更有效幫助有需要居民，「我們很清楚了解社區和街坊需要，街坊也認識我們，推廣關愛隊活動時暢順得多。」她希望透過兩人吸引更多家庭組合加入關愛隊，令團隊更有活力，亦可令鄰里守望相助的傳統延續下去。

陳立義回憶加入關愛隊的初衷，是受母親在社區勞碌奔波，每天早出晚歸為街坊解決問題所感動，希望將自身的醫療專業知識帶入社區。他與媽媽一起上門探訪長者，提供養生建議及紓緩痛症的方法，「未來有計劃舉辦中醫講座，教授拉筋和按摩知識，讓更多長者受惠。」

陳立義與媽媽藍雅琴上門探訪長者，了解長者的需要。

任職中醫師的陳立義，與母親藍雅琴上門探訪長者時，會教授長者街坊紓緩痛症的方法。

他認為愛需要傳承，關愛隊服務同樣需要年輕人接力，期望以身作則感染更多新生代加入，為社區注入有朝氣的正能量，「我們身為社會一份子，除了上一輩的有心人去關心區內長者，年輕人也有責任去分擔。」他希望透過年輕人的新思維和創新活動，為居民帶來不同方面的服務。

加入關愛隊後，陳立義坦言自己也獲益良多。他指，平日在診所接觸病人的時間不多，上門探訪令他更深入了解基層長者的生活環境，以及較難發現的心理需要，「自己變得更有同理心，除了醫病，也學會了醫治人心。」