宏福苑大火︱安基苑聘請獨立顧問周三截標 料6月上旬有結果

牛頭角安基苑早前參與市建局的樓宇更新大行動等資助計劃，惟其聘用的工程顧問「鴻毅建築師有限公司」因捲入大埔宏福苑大火，安基苑業主立案法團經考慮後決定辭退該公司。為處理後續複雜的合約及工程問題，市建局已介入協助，為安基苑聘請「獨立工程評估顧問」。市建局向法團交代最新安排，指安基苑聘請獨立顧問的招標文件已發出，預算6月上旬可有結果並安排業主大會議決揀選獨立工程評估顧問；落實工程評估顧問後約2個月內完成相關工作及擬備標書，再經招標妥聘請大維修工程顧問接手未完成工作。

獨立顧問工作包括檢視前顧問公司合約條文

市建局指獨立顧問工作包括審視現時工程進度、原工程未完成項目、檢視前顧問公司合約條文、提出前顧問辭任而出現的潛在爭議、訂定後續招聘正式顧問的招標文件等；獨立工程評估顧問之招標及費用支出市建局考慮全數提供資助予法團。

標書截止遞交日期為6月3日下午5時；法團可選擇當日下午6時或6月4日下午2時或6時進行開標，法團須帶同法團印章並安排最少3名委員作見證；市建局將向法團提供回標紀錄，包括表列所有回標公司名稱及價錢，但不會提供回標分析；招標不設投標者面試；市建局將於是次回標中揀選一間獨立顧問，並建議法團聘用。該獨立顧問的服務費用將由市建局全數資助。