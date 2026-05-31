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金領冠珍護鉑金3奶粉疑含蠟樣芽孢桿菌毒素 食安中心下令停售回收

社會
更新時間：20:08 2026-05-31 HKT
發佈時間：20:08 2026-05-31 HKT

食環署食安中心今日（31日）表示，透過恆常食物監測計劃抽取嬰幼兒配方奶粉樣本進行化驗，結果顯示在一個零售點抽取的樣本可能含有蠟樣芽孢桿菌的耐熱毒素（Cereulide）。為審慎起見並作為預防措施，食安中心已指示有關零售商和進口商，將受影響批次的產品即時停售及下架，零售商和進口商亦已展開預防性回收。

食安中心初步調查發現，上述進口商曾進口220箱共1,320罐受影響批次產品。食安中心正與有關零售商及進口商聯合跟進，並已封存當中約488罐懷疑受影響批次的產品。根據紀錄，現時並未錄得相關的食物投訴個案。

該批次幼兒成長配方奶粉的產品資料如下：

  • 產品名稱：金領冠珍護鉑金階段3奶粉

  • 品牌：金領冠珍護鉑金

  • 原產地：內蒙古

  • 包裝：750克

  • 生產日期：2025年4月23日

  • 此日期前最佳：2027年4月22日

  • 進口商：香港金澤商貿有限公司

進食過量毒素可致嘔吐腹瀉 市民可聯絡熱線查詢

食安中心指出，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中，如製作或貯存食品的過程受到污染，可引致該菌繁殖。致吐毒素是由部分蠟樣芽孢桿菌菌株在食物中產生的耐熱毒素。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉，但在大多數情況下，這些症狀通常會在24小時內自行消退。

作為預防措施，食安中心呼籲市民要避免讓嬰幼兒食用該一批次產品。若發覺嬰幼兒食用有關產品後感到不適，應盡快求醫。同時，業界亦應立即停止使用或出售受影響批次產品。

市民如欲查詢有關產品的回收事宜，可於辦公時間內聯絡零售商：

食安中心已就事件通知業界及相關部門，並會繼續跟進事件及採取適當行動，亦將會繼續加強對配方奶粉的監測。

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