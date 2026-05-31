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天文台｜大致多雲 短暫時間有陽光及炎熱 最高氣溫約32度

社會
更新時間：06:49 2026-05-31 HKT
發佈時間：06:49 2026-05-31 HKT

一道強雷雨帶正影響廣東。同時，偏東氣流正影響沿岸地區。

在上午五時，颱風薔薇集結在沖繩島以南約650公里，預料向西北偏北移動，時速約14公里，移向琉球群島一帶。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，有驟雨。初時雨勢有時頗大及有狂風雷暴。日間驟雨逐漸減少，短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹和緩東至東南風。

展望未來數日部分時間有陽光，日間酷熱。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

高空擾動會在今日為華南帶來驟雨及雷暴。而現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今明兩日被偏南氣流取代，本週初至中期廣東地區天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨亦會影響該區。預料一道廣闊低壓槽會在本週中期為南海中部帶來不穩定天氣，並會在本週後期靠近南海北部及華南沿岸，該區驟雨逐漸增多。此外，熱帶氣旋薔薇會在今明兩日逐漸增強，移向琉球群島一帶。

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