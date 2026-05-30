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涉「猜猜我是誰」騙案索20萬元 台灣籍男子還押至7月再訊

社會
更新時間：13:01 2026-05-30 HKT
發佈時間：13:01 2026-05-30 HKT

警方日前接獲報案，指有長者懷疑墮入「猜猜我是誰」騙局，調查後拘捕2名男子。其中23歲台灣籍男子今被控串謀欺詐等3罪，涉款達20萬元，於西九龍裁判法院首次提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官陳慧敏應申請押後案件至7月27日再訊，以待進一步調查。被告無保釋申請，須還押候訊。

被告王偉嘉，被控2項串謀欺詐罪及1項企圖串謀欺詐罪。控罪指王於2026年5月22日，在旺角山東街90號東華學院鍾江海紀念大樓外，與一名不知名男子串謀欺詐女子陳楚華，即虛假地表示陳楚華的兒子正被警察拘留，並要求取得現金13萬港元作保釋金。被告亦涉嫌於本月26日，在九龍灣臨華街9號臨華街遊樂場內與一名不知名男子，串謀欺詐女子張玉欣，即虛假地表示張玉欣的孫兒正被警察拘留，並要求取得現金3萬港元作保釋金。

被告另被控於本月27日，在旺角山東街與黑布街交界與一名不知名男子，企圖串謀欺詐女子陳楚華，即虛假地表示陳楚華的兒子正被警案拘留，並要求取得港幣現金4萬元作保釋金。

案件編號：WKCC 2534/2026
法庭記者：雷璟怡
 

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