「樂善村」辦宏福苑業主「睇樓團」 實地考察居屋項目及示範單位 有業主即場交表

繼日前接待宏志閣業主的「睇樓團」後，房屋局昨日(29日)接待由九龍樂善堂「樂善村」組織的宏福苑業主「睇樓團」。

房屋局局長何永賢今日(30日)在社交平台發文，指「睇樓團」首先前往樂富房屋委員會客戶服務中心聆聽簡介。房屋局汲取了早前參觀者的意見，是次活動特別增設了指導填寫「接受收購建議信件」內附的「宏福苑業主『特設銷售計劃』／綠表資格『購買資格證明書』申請表」之環節，向業主詳細解說填寫表格時的常見問題。簡介環節結束後，「解說專隊」成員隨即與配對的業主會合，並以一對一形式帶領他們參觀各個居屋項目的模型，詳細講解相關資訊。

有業主更是有備而來，攜帶表格在「解說專隊」人員的指導下即場填寫並遞交，以期成為首批參與「特設銷售計劃」揀選單位的申請者，從而增加選購心儀單位的機會。

「睇樓團」前往視察盛緻苑及啟陽苑外圍

其後，「睇樓團」前往視察九龍灣盛緻苑及啟德啟陽苑的外圍。是次行程更特別增添了一項安排，即前往香港房屋協會位於粉嶺的中心，參觀粉嶺百和路項目的示範單位。在參觀一房及兩房示範單位期間，業主們紛紛熱烈討論家具擺設及如何善用空間。

業主普遍認為「睇樓團」非常實用，有助他們更全面掌握相關資訊；更有居民主動查詢未來會否有機會參觀其他項目的外圍。

房屋局衷心感謝九龍樂善堂主動組織是次活動，協助有意出售業權的宏福苑業主邁出重要一步。房屋局局長何永賢表示，局方日後將繼續與公眾分享宏福苑業主的心聲與意見。

