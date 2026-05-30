新皇崗口岸聯檢大樓工程基本完成 鄧炳強：兩地政府均期望能盡早啟用

保安局局長鄧炳強今日(30日)在電台節目透露，新皇崗口岸的聯檢大樓建築工程已經基本完成，目前正進行內部冷氣、設備及過關系統的安裝與調試，兩地政府均期望能盡早啟用以便利市民。

新口岸推動本地立法 預計最高客運量達30萬人次

對於新皇崗口岸的具體通關時間，鄧炳強指出，由於聯檢大樓位處內地範圍，香港方面需等待全國人大通過相關法律程序，將部分樓層及地方列為香港管轄區域後，香港亦要展開相應的本地立法工作。新口岸的定位為24小時開放的客檢通道，為配合未來北環線支線的發展，口岸每日最高可處理高達30萬人次的人流。同時，當局亦正與內地相關部委商討，在長假期尾聲進一步延長如深圳灣及香園圍等口岸的通關時間，以疏導過境人潮。

實施合作查驗一次放行 毋須再轉乘過境黃巴

新皇崗口岸將採用全新的「合作查驗，一次放行」通關模式，日後市民過關毋須再如現時般上落轉乘「皇巴」，通關時間可望由半小時大幅縮短至五分鐘。鄧炳強解釋，新模式下市民只需出示一次目的地證件，即可完成出入境手續。而此便利模式未來亦將應用於重建後的沙頭角口岸。至於乘坐跨境車輛的旅客雖仍需下車過關，但口岸會設有專屬大堂供隨車人員使用，長者、幼童及行動不便人士則可繼續獲得豁免下車查檢的安排。

研推中英街旅行團參觀 採「團進團出」形式

針對沙頭角禁區的開放進度，鄧炳強透露當局正與文化體育及旅遊局以及內地方面積極商討，期望以「團進團出」的旅行團形式讓市民參觀中英街。他強調中英街並非正式關口，兩地之間亦沒有實體的過境分隔，因此落實計劃前需解決多項配套與政策問題。

釐清消防法定責任 物管公司需定期安排巡檢演習

是次修例建議引入「消防裝置責任人」制度，將物業管理公司納入規管，一改以往由業主或法團負責的情況。鄧炳強表示，物管公司必須履行法定責任，包括每半年安排註冊承辦商檢查火警警報系統。面對外界擔心業主與物管公司可能互相推卸責任的疑慮，鄧炳強澄清，當局在執法時會採取「證據為本」的原則，如屬物管公司疏忽未有安排檢查，當局會向其提出檢控；若屬業主立案法團拒絕批出改善工程費用，則由業主承擔責任。

違規罰款嚴禁轉嫁業主 三無大廈獲當局酌情協助

對於有意見憂慮物管公司因舉辦火警演習的運作成本及違規罰款，最終會轉嫁至居民的管理費上，鄧炳強強調相關測試及演習的成本極低，相信不會對整體管理費造成影響。他明言，若物管公司因未履行責任而被罰款，該筆款項必須由物管公司自行承擔，絕對不能撥入管理費由業主攤分。至於缺乏管理公司及法團的「三無大廈」，雖然舉行火警演習並非法定責任，但當局強烈鼓勵居民自發參與，民政處及消防處的分區人員亦會按需要提供適切的協助及指引。