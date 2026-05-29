周浩鼎、霍啟山及黃奕鑑任機管局新成員 林天福 : 期待與他們攜手全力推進SKYTOPIA發展計劃
更新時間：19:57 2026-05-29 HKT
發佈時間：19:57 2026-05-29 HKT
發佈時間：19:57 2026-05-29 HKT
政府今日（29日）宣布委任周浩鼎、黃奕鑑和霍啟山為香港機場管理局新成員，並再度委任現任成員姚建華，任期3年。香港機場管理局表示，歡迎3名新董事會成員，以及一名現任董事會成員再獲委任。所有任命將由2026年6月1日起生效，任期3年。
機管局主席林天福表示，期待與新董事會成員和其他董事會成員攜手，持續鞏固香港的亞洲航空樞紐地位，以及全力推進SKYTOPIA「機場城市」發展計劃。他又衷心感謝即將於6月1日離任的董事會成員，包括立法會議員陳仲尼、周雯玲及資深大律師王鳴峰，3人於任期內對機管局的寶貴貢獻及指導。
2026年6月1日起，機管局董事會將由17名成員組成，包括：
主席:
林天福先生
成員:
陳阮德徽博士
趙式明女士
陳南祿先生
周浩鼎議員
霍啟山先生
龔楊恩慈女士
李律仁資深大律師
盧偉國博士
唐嘉鴻先生
黃奕鑑先生
姚建華先生
姚柏良議員
運輸及物流局局長
財經事務及庫務局局長
民航處處長
機場管理局行政總裁（當然成員）
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