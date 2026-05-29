周浩鼎、霍啟山及黃奕鑑任機管局新成員 林天福 : 期待與他們攜手全力推進SKYTOPIA發展計劃

政府今日（29日）宣布委任周浩鼎、黃奕鑑和霍啟山為香港機場管理局新成員，並再度委任現任成員姚建華，任期3年。香港機場管理局表示，歡迎3名新董事會成員，以及一名現任董事會成員再獲委任。所有任命將由2026年6月1日起生效，任期3年。

機管局主席林天福表示，期待與新董事會成員和其他董事會成員攜手，持續鞏固香港的亞洲航空樞紐地位，以及全力推進SKYTOPIA「機場城市」發展計劃。他又衷心感謝即將於6月1日離任的董事會成員，包括立法會議員陳仲尼、周雯玲及資深大律師王鳴峰，3人於任期內對機管局的寶貴貢獻及指導。

2026年6月1日起，機管局董事會將由17名成員組成，包括：

主席:

林天福先生

成員:

陳阮德徽博士

趙式明女士

陳南祿先生

周浩鼎議員

霍啟山先生

龔楊恩慈女士

李律仁資深大律師

盧偉國博士

唐嘉鴻先生

黃奕鑑先生

姚建華先生

姚柏良議員

運輸及物流局局長

財經事務及庫務局局長

民航處處長

機場管理局行政總裁（當然成員）

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