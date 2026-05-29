宏福苑大火｜安基苑突換棚網惹關注 房屋局ICU : 已安排人員到場實地抽樣

大埔宏福苑大火後，工程顧問「鴻毅」多名涉事人被調查，而牛頭角居屋安基苑因工程顧問「鴻毅」辭任而停工。惟有業主指近日安基苑突更換棚網，關注工程是否合法及棚網質素。房屋局回覆《星島頭條》查詢時表示，獨立審查組本月初知悉承建商開始於安基苑A座棚架重新鋪設棚網，及後收到承建商按屋宇署發出的《註冊承建商作業備考》的要求提交的阻燃效能測試報告。經審查組核查，確定該報告符合上述作業備考的規定，包括測試由指定實驗室進行、附有有效的電子簽名，以及採用了適當的測試標準。

審查組已安排人員實地抽查棚網 將樣本送認可化驗所測試

承建商本月中通知審查組A座的棚網已經鋪設完畢，審查組已安排人員到現場實地抽樣並將樣本送交認可的化驗所進行測試，以確保符合所需阻燃效能的標準。住戶如發現棚架存在任何安全隱患，或懷疑承建商正進行違反《條例》規定的工程，可向審查組提供資料，審查組定會嚴肅跟進，並按調查結果，要求承建商作出糾正。

安基苑承建商本月初開始於A座棚架重新鋪設棚網，引起業主關注。資料圖片

當局指「強制驗樓計劃」下的「訂明修葺工程」涵蓋與大廈公用部分結構構件、外牆及伸出物、消防安全構件及排水系統等有關的項目。其他不屬於「強制驗樓計劃」下「訂明修葺工程」的項目，例如外牆油漆，則可毋須在「註冊檢驗人員」監督下，由屋苑業主立案法團及管理公司安排合資格註冊承建商在符合《條例》要求下進行。 審查組於本年3月至5月曾多次派員到安基苑突擊視察，均未有發現承建商違規進行與「強制驗樓計劃」有關的修葺項目，包括外牆工程；審查組亦未曾接獲相關投訴。

審查組本年3月至5月曾多次派員到安基苑突擊視察，均未有發現承建商違規進行與「強制驗樓計劃」有關的修葺項目，包括外牆工程；審查組亦未曾接獲相關投訴。資料圖片

安基苑為「居者有其屋計劃」屋苑，屬審查組管轄範圍，並正進行大型維修工程。由於屋苑的工程顧問鴻毅建築師有限公司在大埔火災後終止服務，屋苑業主立案法團目前正安排聘請新的工程顧問，以及「強制驗樓計劃」下的所須「註冊檢驗人員」。審查組其間已多次提醒安基苑業主立案法團、管理公司及承建商，在未委聘新的「註冊檢驗人員」前，屋苑不可以進行任何「強制驗樓計劃」的「訂明修葺工程」。

市建局 : 知悉安基苑承建商為棚架更換防護措施

市建局表示，安基苑的大維修工程因工程顧問鴻毅建築師有限公司未能履行其職責，目前正停工。為協助屋苑盡快重啟工程，市建局在過去數月一直與安基苑法團保持緊密溝通，包括進行會面商討合適的方案。

市建局知悉，近日安基苑的工程承建商為棚架更換防護措施。雖然安基苑的大維修工程暫未復工，但據市建局了解，在此期間工程承建商仍有責任按政府相關部門的要求，確保工程的保護及安全措施妥善，包括保養竹棚和掛設棚網。