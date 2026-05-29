盛事之都︱羅淑佩：香港不打價格戰 追求高質體驗 吸引全球旅客

文體旅局局長羅淑佩接受彭博新聞社訪問時表示，本港旅遊業復甦進度理想，訪港旅客量較去年同期增長逾一成，有望達成全年5,380萬人次的目標。她強調香港不打價格戰，將透過舉辦大型盛事、推廣IP產品及發展遊艇與賽馬等高端旅遊項目，以高質素體驗吸引全球旅客。

Art Basel、七欖等盛事展現香港活力

羅淑佩指出，隨著巴塞爾藝術展（Art Basel）及香港國際七人欖球賽等盛事舉辦，旅客能深刻感受到香港的活力。在消費模式方面，除了廣東道名店依然有排隊人潮，展現對奢侈品的持續需求外，音樂會及IP授權商品亦成為新趨勢。她舉例，動漫節及香港故宮文化博物館的「法老貓」周邊產品銷情熱烈，相關商品更會引入港鐵站，將文化融入日常。

羅淑佩表示，過夜旅客的停留時間穩定維持在3.1至3.2晚，但受惠於交通便利，旅客因單一目的，如觀賞演唱會或參觀特定展覽而頻繁訪港的趨勢上升，當中去年及今年8月舉辦的Chiikawa展覽均具極大吸引力。

酒店入住率達九成

面對鄰近城市的競爭，羅淑佩透露，本港酒店業在節假日期間的入住率仍高達90%至95%。她強調，香港從不依賴價格競爭，而是追求質素及獨特體驗。當局正為特定客群創造規律行程，並與大型活動簽訂長期合約，如確保巴塞爾藝術展未來五年在亞洲僅於香港展出。

為配合旅遊發展局「Only In Hong Kong」宣傳口號，本港未來將推出多項盛事，包括在太平山頂及維多利亞港推出全新光影匯演、舉辦規模更大的「香港美酒佳餚巡禮」，以及全面重現昔日繁華盛況的新年倒數活動。

航班運力提升 積極拓展高端旅遊市場

交通運載力方面，當局正與運輸及物流局、機管局及國泰航空合作，預料隨著三跑道系統投入運作，航班運力將持續增長。現時訪港旅客數字較去年同期增長10至12%，整體進度稍微超出預期。雖然下半年可能受世界盃等因素影響，但8月將有6支國際知名球隊來港參與足球節，下半年亦是傳統訪港高峰期。

針對高淨值人士市場，當局正積極發展遊艇旅遊，計劃在機場附近、香港仔及南丫島等地增加泊位；同時撥出專款吸引高檔商業及消費展覽落戶。此外，香港的世界級賽馬活動及國際一級賽事亦是吸引高端旅客的重要一環，當局在推廣時會充分配合該客群對私隱及安全的重視。