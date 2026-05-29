天氣｜天文台今日錄34.1度創今年最高溫紀錄 上水球場驚現42度？ 醫生教路補水妙招

天文台表示，受高空反氣旋影響，本港下午極端酷熱，多處地區氣溫上升至35度或以上。截至下午四時，天文台錄得最高氣溫34.1度，是今年以來的最高紀錄。此外，一股偏東氣流正逐漸影響廣東東部沿岸。

上水球場驚現42度高溫

根據天文台的自動分區天氣預報，上水今日(29日)的氣溫達37度，不過在車cam L Facebook 群組流傳一張照片，上水石湖墟球場的溫度計竟錄得42度的高溫；有網民認為「長曬住一定比較高溫，沙灘個溫度計仲勁」，亦有網民表示昨日已見該球場的溫度計量度出42度，今日又量度出42度，表示「明明今日熱過昨日」，質疑「嗰嘢壞咗」。亦有網民展示自己車內溫度，在2時左右錄得41度。

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另外，亦有網民在慈雲山資訊交流FB群組發布相片，只見一個公廁前的溫度計錄得41.1度的高溫。天文台預料現時覆蓋廣東的高空反氣旋正逐漸減弱，而高溫觸發的雷雨正影響廣東沿岸。

提放中暑｜家庭醫生籲飲凍水、電解質飲品

家庭醫生林永和表示，今日曾有地盤女工懷疑中暑求醫，補水、休息後情況穩定。他指，疲倦、頭痛、心跳快、呼吸不順等，都可能是中暑或熱衰竭的早期症狀；市民可透過風扇、冷氣、保持空氣流通等方式，讓室内溫度低於28度，亦要避免在烈日下暴曬，「特別是做運動，最好在日落之後做，或者在室内做。」

林永和又建議，市民可根據出汗、小便、皮膚等身體狀況適當補水，但提醒茶、咖啡、酒類有利尿作用，未必是消暑的好選擇，「最簡單是喝凍水，出汗出得多可選擇電解質飲品。」

家庭醫生關嘉美表示，近日求診的市民，較平日增加約1成，「他們不知自己中暑，有些是頭痛，或覺得暈、呼吸困難、作悶作嘔。」。她提醒，市民外出時應穿淺色鬆身衣服，謹記持續補水，「不應待口渴時才喝水。水最好有電解液，煮500毫升水，涼了後加一茶匙鹽，再放在雪櫃，拿出來飲已經很舒服。」