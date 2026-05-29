漁護署年捕400流浪狗 署方澄清：非「4日即『啪』」 有狗暫託兩年終獲領養

漁農自然護理署每年捕獲近400隻流浪狗，經過檢疫、護理後會供市民領養，惟近期相關領養數字明顯下跌。漁護署解釋，不少流浪狗本身有健康、性格等問題，影響市民領養意欲，而署方亦會為有關狗隻提供基本醫療護理及行為訓練，提高領養率。另外，署方未來亦加強宣傳教育，期望減少棄養。

現時全港設有4個動物管理中心 負責處理狗隻檢疫、治療等事宜

漁護署現時於全港共設立4個動物管理中心，負責處理其檢疫、治療等事宜，並暫時讓有關狗隻暫住中心。若確認狗隻並無主人，則會交由動物福利機構協助安排領養。署方成功聯絡其主人，護理或涉及案件的動物。另外，涉及咬人、走私案件的狗隻，同樣會於中心檢疫和暫留。

過去3年每年捕獲近400多隻流浪狗 今年首季已有105宗

其中一個動物管理中心位於上水，設有120個狗隻宿位，主要處理新界北個案。漁護署新界北動物管理獸醫陳正民表示，中心處理的個案主要涉及流浪動物、主人棄養，或涉案動物，例如咬人案件的狗隻。若狗隻屬流浪動物或無人管理，便會帶到中心作狂犬病觀察，一般為期7天，由咬人當日起計。至於流浪狗方面，漁護署過去3年間每年捕獲近400多隻流浪狗，而今年首季亦已有105宗捕獲個案。捕獲後，署方會根據狗隻晶片及報失紀錄，嘗試聯絡狗主，若無主人則會安排於中心暫託。他亦強調，署方收到市民求助方會捕捉流浪狗，而不會主動採取行動。

他續指，暫託狗隻的宿舍會由專人一日進行兩次餵食，並提供護理、清潔杜蟲、基本治療等；亦有部分流浪狗較怕人，人員會用食物嘗試接觸，讓狗隻適應與人接觸，提高被領養機會。不過他亦分享，有一隻今年兩歲的唐狗於2024年9月被主人交至漁護署，雖其性格溫和，但亦要到今年5月才成功被領養；亦有一隻杜賓犬於今年2月被交予該署，惟因體型太大，至今仍未有動物福利機構有足夠空間安置。

市民領養數字下跌，動物管理中心的狗隻平均逗留日數，亦由2023年的40.7日持續上升至去年53.7日。漁護署人員澄清，坊間誤以為署方捕獲流浪狗後，「4日就會『啪』（人道毁滅）」，但有關的4日安排，實為法例規定需尋找其主人4日，之後才可安排領養，而管理中心最長的個案亦曾試過暫託兩年。她亦提到，不少流浪狗被捕獲時，健康情況較差，亦有部分狗隻怕人，而中心亦會提供相關護理服務、行為訓練，希望「幫佢整得靚靚仔仔」，提高領養率。不過她亦坦言，管理中心僅是狗隻的「中轉站」，無法為流浪狗提供長期照顧、關愛。未來署方會加強宣傳教育，期望從源頭減少棄養問題。

記者：伍萬庭

攝影 : 何健勇