周浩鼎、霍啟山及黃奕鑑任機管局新成員 監警會四委員獲續任

政府今日（29日）宣布委任周浩鼎、黃奕鑑和霍啟山為香港機場管理局新成員，並再度委任現任成員姚建華，任期3年。同時，行政長官亦根據法例，再度委任陳永德、林建康、王賜豪與嚴玉麟為獨立監察警方處理投訴委員會成員，任期兩年。所有任命均於2026年6月1日起生效。

機管局現任成員陳‍仲尼、周雯玲及資深大律師王鳴峰將於2026年6月1日離任。運輸及物流局局長陳美寶表示，衷心感謝他們在任期間對機管局和香港國際機場發展所作出的寶貴貢獻。

就監警會成員委任，保安局局長鄧炳強表示，感謝監警會的不懈努力和寶貴貢獻，致力確保香港享有公平、有效和具透明度的兩層投訴警察制度。他有信心監警會會繼續貫徹履行在《監警會條例》下的法定職能，確保市民的投訴獲公平公正處理；同時從投訴中汲取經驗，向警方提出改善建議以提升服務質素及專業水平。他又指，政府會繼續全力支持監警會積極發揮其獨立的法定監察職能，維護香港公平公正、對公眾問責的投訴警察制度。