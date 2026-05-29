伊波拉疫情｜世界盃防變播疫溫床  美加墨公布將管制高風險非洲旅客

四年一度的體育盛事世界盃進入倒數階段，本屆賽事由美國、加拿大與墨西哥共同主辦，預計將於6月11日開幕。屆時，來自全球各地的球員、工作人員及數以萬計的球迷將大批湧入北美，對當地的防疫系統帶來嚴峻考驗。為因應大量國際旅客對公共衛生造成的潛在威脅，美、加、墨三國於28日發表聯合聲明，宣布將協調並統一針對伊波拉（Ebola）高風險非洲地區旅客的公共衛生入境管制措施，以防球場變播疫溫床。

世衛列「國際關注緊急事件」

世界衛生組織（WHO）已於本月17日正式宣布，剛果民主共和國目前的伊波拉疫情極為嚴峻，已構成「國際關注公共衛生緊急事件」，並警告病毒向鄰近國家擴散的風險極高。隨着世衛敲響防疫警鐘，各國政府陸續強化邊境與旅遊防疫措施。

世界衛生組織（WHO）已於本月17日正式宣布，剛果民主共和國目前的伊波拉疫情極為嚴峻，已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。美聯社

剛果的伊波拉疫情持續惡化。美聯社

剛果的伊波拉疫情持續惡化。美聯社

剛果的伊波拉疫情持續惡化。美聯社

根據路透社報導，美、加、墨三國在聯合聲明中指出：「在我們歡迎全世界來到北美之際，確保所有人的健康與安全是最高優先事項。」三國政府對於賽事期間的疫情控管顯得格外戒慎，不過在今次發表的聯合聲明中，並未進一步公布具體的防疫細節與執行方式。

美國綠卡居民亦受限 加拿大全面「禁足」三國居民90天

事實上，面對來勢洶洶的病毒，三國此前已各自出招升級邊境防線。美國日前已率先實施相關限制措施，強硬禁止21天內曾前往剛果民主共和國、烏干達與南蘇丹的非美國公民入境。美國疾病管制暨預防中心（CDC）本週進一步宣布將管制升級，自30日起，相關入境限制也將擴大適用至過去21天內曾停留上述國家的綠卡永久居民。

加拿大方面的管制措施則更為嚴厲，當局宣布來自剛果民主共和國、烏干達及南蘇丹的居民，將被直接禁止入境長達90天，該措施已於本週三正式生效。加拿大公共衛生署補充指，曾前往相關地區但沒有出現症狀的加拿大公民、永久居民以及其他外國人士，自5月30日起入境後仍必須進行21天的自主隔離。

墨西哥加強機場篩檢 衛生部促民眾勿赴剛果

墨西哥亦同步提高警戒級別。墨西哥衛生部長克爾申諾維奇（David Kershenovich）於本週一正式宣布，將全面加強全國境內機場的伊波拉篩檢作業，同時向國民發出旅遊呼籲，避免前往疫情重災區剛果民主共和國，並要求所有自當地返國的旅客，必須自覺接受自主隔離21天，務求將病毒阻截於關門之外。