Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

收工注意︱天文台：料未來數小時部分地區雨勢較大 至下午4時天文台錄最高溫34.1度 今年最高

社會
更新時間：16:03 2026-05-29 HKT
發佈時間：16:03 2026-05-29 HKT

天文台下午4時發特別天氣提示，指高溫觸發的雷雨正影響廣東沿岸，預料未來數小時本港部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴。天文台指現時覆蓋廣東的高空反氣旋正逐漸減弱，而高溫觸發的雷雨正影響廣東沿岸。本港下午極端酷熱，多處地區氣溫上升至35度或以上。截至下午4時，天文台錄得最高氣溫34.1度，是今年以來的最高紀錄。此外，一股偏東氣流正逐漸影響廣東東部沿岸。

天文台表示，高空反氣旋正為廣東西部沿岸及南海北部帶來普遍晴朗的天氣。而該區風勢微弱。同時，高溫觸發的雷雨正影響內陸地區。正午時分，本港多處地區氣溫上升至34度左右。此外，預料一股偏東氣流會在今晚逐漸影響廣東東部沿岸。

截至昨晚，天文台已連續6日錄得最低氣溫28.0度或以上，平了有記錄以來5月的最長連續熱夜紀錄。此外，與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東內陸。

在正午12時，熱帶風暴薔薇集結在沖繩島之東南偏南約1330公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過菲律賓以東之西北太平洋並逐漸增強。

本港下午大致天晴，極端酷熱，市區最高氣溫約35度，稍後漸轉多雲，有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。吹微風，今晚漸轉吹和緩偏東風。

展望明日初時驟雨較多，高溫天氣緩解。星期日及星期一部分時間有陽光，有幾陣驟雨。隨後兩三日漸轉酷熱。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
青衣女子被賊按密碼入屋盜百萬手袋名牌 疑為前男友指使 警拘27歲前男友
突發
5小時前
觀塘藍田邨單位煤氣爐蒸蕃薯時爆炸 女住戶4成燒傷送院
01:10
觀塘藍田邨單位煤氣爐蒸蕃薯時爆炸 女住戶4成燒傷送院
突發
3分鐘前
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
影視圈
17小時前
邵音音大埔豪宅內貌曝光 巨型飾物櫃放滿珍藏品 九龍塘3000呎大屋更具氣派
邵音音大埔豪宅內貌曝光 巨型飾物櫃放滿珍藏品 九龍塘3000呎大屋更具氣派
影視圈
5小時前
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
影視圈
23小時前
吳婉芳二仔胡智同奢華婚禮全曝光 270度天際線下宣誓激動爆喊 「最美奶奶」紅裙配翡翠艷壓全場
吳婉芳二仔胡智同奢華婚禮全曝光 270度天際線下宣誓激動爆喊 「最美奶奶」紅裙配翡翠艷壓全場
影視圈
4小時前
Driscoll's藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢行字？
飲食
2026-05-27 19:23 HKT
呂良偉遭好友出賣連環騙財 損失「天文數字」晴天霹靂 以德報怨再唔見幾十萬：我真係蠢
呂良偉遭好友出賣連環騙財 損失「天文數字」晴天霹靂 以德報怨再唔見幾十萬：我真係蠢
影視圈
6小時前
「星球大戰」式滅蚊｜國產神器激光每秒擊落30多隻 眾籌達$1950萬海外爆單︱有片
00:17
「星球大戰」式滅蚊｜國產神器激光每秒擊落30多隻 眾籌達$1950萬海外爆單︱有片
奇聞趣事
9小時前