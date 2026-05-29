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強雷雨殺到！天文台：未來一兩小時廣泛地區受大雨影響

社會
更新時間：21:17 2026-05-29 HKT
發佈時間：16:03 2026-05-29 HKT

天文台晚上9時15分再發特別天氣提示，預料未來一兩小時廣泛地區受大雨影響。

天文台晚上8點30分發特別天氣提示，指本港以北的強雷雨區正逐步向南移動，預料兩三小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。

天文台表示，高空反氣旋正為廣東西部沿岸及南海北部帶來普遍晴朗的天氣。而該區風勢微弱。同時，高溫觸發的雷雨正影響內陸地區。正午時分，本港多處地區氣溫上升至34度左右。此外，預料一股偏東氣流會在今晚逐漸影響廣東東部沿岸。

天文台下午4時發特別天氣提示，指高溫觸發的雷雨正影響廣東沿岸，預料未來數小時本港部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴。天文台指現時覆蓋廣東的高空反氣旋正逐漸減弱，而高溫觸發的雷雨正影響廣東沿岸。本港下午極端酷熱，多處地區氣溫上升至35度或以上。截至下午4時，天文台錄得最高氣溫34.1度，是今年以來的最高紀錄。此外，一股偏東氣流正逐漸影響廣東東部沿岸。

截至昨晚，天文台已連續6日錄得最低氣溫28.0度或以上，平了有記錄以來5月的最長連續熱夜紀錄。此外，與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東內陸。

在正午12時，熱帶風暴薔薇集結在沖繩島之東南偏南約1330公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過菲律賓以東之西北太平洋並逐漸增強。

本港下午大致天晴，極端酷熱，市區最高氣溫約35度，稍後漸轉多雲，有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。吹微風，今晚漸轉吹和緩偏東風。

展望明日初時驟雨較多，高溫天氣緩解。星期日及星期一部分時間有陽光，有幾陣驟雨。隨後兩三日漸轉酷熱。

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