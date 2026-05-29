Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜連續6日最低氣溫28℃以上 平5月最長連續熱夜紀錄 今日日間極端酷熱

社會
更新時間：07:16 2026-05-29 HKT
發佈時間：07:16 2026-05-29 HKT

天文台表示，高空反氣旋正為廣東西部沿岸及南海北部帶來普遍晴朗的天氣。截至昨晚，天文台已連續6日錄得最低氣溫28.0度或以上，平了有記錄以來5月的最長連續熱夜紀錄。此外，與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東內陸。

在上午八時，熱帶風暴薔薇集結在沖繩島之東南偏南約1400公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過菲律賓以東之西北太平洋並逐漸增強。

本港地區今日大致天晴。日間極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度。稍後漸轉多雲，有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。吹輕微至和緩西至西南風。

展望明日初時驟雨較多，高溫天氣緩解。星期日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。隨後兩三日漸轉酷熱。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
向太爆一頂流男星當眾向她下跪 為認契媽不理巨星身份 向太讚冇城府曾捐巨款脤災
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
影視圈
11小時前
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
「星球大戰」式滅蚊｜國產神器激光每秒擊落30多隻 眾籌達$1950萬海外爆單︱有片
00:17
「星球大戰」式滅蚊｜國產神器激光每秒擊落30多隻 眾籌達$1950萬海外爆單︱有片
奇聞趣事
3小時前
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
影視圈
17小時前
Driscoll's藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢行字？
飲食
2026-05-27 19:23 HKT
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
生活百科
22小時前
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
影視圈
2026-05-28 09:00 HKT
印度集體婚禮 42準新郎盛裝赴會 最後0新娘現身
即時國際
6小時前
周亦卿2015年立遺囑前9日贈長女周莉莉5432萬元支票及五女周蕙蕙花園台單位，周莉莉收支票之餘，對五妹亦獲贈物業感到不滿。資料圖片
其士爭產案丨2015年遺囑訂立前9日收父親5432萬元 周莉莉對周蕙蕙亦獲贈花園台物業感不滿
社會
16小時前
「熱就出廳坐！」33.7度高溫 工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科｜Juicy叮
「熱就出廳坐！」33.7度高溫 工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科｜Juicy叮
時事熱話
20小時前