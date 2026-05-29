天文台｜連續6日最低氣溫28℃以上 平5月最長連續熱夜紀錄 今日日間極端酷熱
更新時間：07:16 2026-05-29 HKT
發佈時間：07:16 2026-05-29 HKT
發佈時間：07:16 2026-05-29 HKT
天文台表示，高空反氣旋正為廣東西部沿岸及南海北部帶來普遍晴朗的天氣。截至昨晚，天文台已連續6日錄得最低氣溫28.0度或以上，平了有記錄以來5月的最長連續熱夜紀錄。此外，與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東內陸。
在上午八時，熱帶風暴薔薇集結在沖繩島之東南偏南約1400公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過菲律賓以東之西北太平洋並逐漸增強。
本港地區今日大致天晴。日間極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度。稍後漸轉多雲，有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。吹輕微至和緩西至西南風。
展望明日初時驟雨較多，高溫天氣緩解。星期日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。隨後兩三日漸轉酷熱。
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