18歲少女誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女今搶劫等3罪成 六旬的士司機勒索罪成

18歲少女4年多前在3日內誘騙多名網友，見面時乘的士帶對方到元朗荒山野嶺後，男同黨將網友拉出車外施襲，動粗逼使網友交出金錢及提款卡等，奪去了約10萬元，又逼使另外2名男女事主自慰及舔陰。經審訊後，4女3男陪審團退庭商議近2日，今於高等法院一致裁定18歲少女2項搶劫及1項企圖搶劫罪成，另一致裁定59歲的士司機搶劫罪脫，交替勒索罪成。案件押後至7月6日求情，期間被告還押看管。

女被告從facebook、交友程式等途徑認識4名事主

控方早前開案陳詞指，現年23歲女被告侯恩琪從facebook、交友程式等途徑先後認識了3男1女共4名事主，與每名事主見面後一同乘坐的士，帶對方到元朗荒山野嶺某處。到場後被告多名男同黨將事主拉出車外施襲，以武力威嚇逼使事主交出手提電話、金錢、提款卡及銀行帳戶資料，要求聯絡他人轉帳予匪徒，其中2名男事主陳懷恩及馮嘉豪分別損失7萬元及3萬多元。當中事主X小姐被帶到案發現場受襲時，被逼脫光衣服自慰。X小姐其後聽到另一名伍姓男事主到場，伍拒絕交出提款卡及銀行帳戶資料後，被逼舌舔X小姐私處，並拍片紀錄。

而現年65歲男被告麥劍文則為的士司機，在最後1次事件中接載女被告到場，再接載匪徒往返提款及送走男事主馮嘉豪。有3名事主事後報警求助，2名被告先後被捕，警誡下男被告承認收取1800元接載匪徒，女被告則否認涉案，3名事主在認人程序中認出女被告。控方交代其中一名男同黨劉家裕早前已經承認了其中3項控罪，將會為控方出庭作證。

現年23歲無業少女侯恩琪被控於或約於2020年11月20日在香港新界元朗，連同4名身分不詳的男子搶劫陳懷恩，劫去1個銀包、2部流動電話、1張銀行卡及2項據法權產，即中國銀行（香港）有限公司欠該陳懷恩的一筆港幣1萬元債項及香港上海滙豐銀行有限公司欠該陳懷恩的一筆港幣6萬元債項；於或約於2020年11月22日在香港，連同陳逸衡、劉家裕、梁俊華及其他身分不詳的男子企圖搶劫「X」及伍。

侯恩琪再連同現年65歲男被告麥劍文，被控於或約於2020年11月22日在香港，連同陳逸衡、梁俊華、劉家裕及另外2名身分不詳的男子搶劫馮嘉豪，劫去1部流動電話、5張銀行卡及2項據法權產，即香港上海滙豐銀行有限公司欠趙嘉慧的一筆港幣3.5萬元債項及香港上海滙豐銀行有限公司欠該馮嘉豪的一筆港幣2,900元債項。

案件編號：HCCC410/2023

法庭記者：陳子豪