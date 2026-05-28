胡漢清鋼綫灣物業含僭建遭下令清拆 提覆核指上訴審裁組有權裁定命令違憲

資深大律師胡漢清30年前購入含僭建物的數碼港鋼綫灣物業，屋宇署8年前要求清拆，惟長期沒有執法，直至去年才突然發出清拆令。胡漢清上訴質疑清拆令違憲，非法干預私生活及住所，同時因嚴重細菌感染入院留醫，一度半身不遂，現正接受居家治療。上訴審裁小組認為無權裁斷違憲法，並拒絕轉介法律問題予上訴庭。胡漢清昨入稟高等法院要求推翻決定，裁定上訴審裁小組有權裁斷憲法議題，指示其重新考慮轉介申請。

去年初收清拆令提上訴被拒

申請人為74歲資深大律師胡漢清，擬答辯人為建築物上訴審裁小組，利害關係方為屋宇署。入稟狀指，胡漢清約30年前購買了數碼港鋼綫灣沙宣道42號海日樓9號及2個車位，直至11年前才遷入單位，與3名子女同住。2018年4月中屋宇署上門檢查後發現有僭建物，發信跟進，然而胡漢清指出僭建物自30年前置業時已經存在，署方多年來認為沒有需要也沒有採取任何執法行動清拆僭建物，而且僭建物沒有被指構成任何危險，毫無必要即時清拆。署方堅持立場，惟6年半以來都沒有執法行動。

直至去年初署方突然發出清拆令，指僭建物或構成結構或火災風險，下令胡漢清即時移除其住所僭建物，2個月內還原單位結構，否則提控。胡漢清翌月上訴命令，質疑清拆令違憲，非法任意干預其私生活及住所，違反了《基本法》第29條「香港居民的住宅和其他房屋不受侵犯」，以及《人權法》第14條訂明的私生活、家庭、住宅保障，屋宇署則認為無關上述權利。雙方均認同建築物上訴審裁小組有權考慮憲法議題，審裁小組不認同，其後律政司亦曾邀請建築物上訴審裁小組重新考慮。

指搬遷難覓替代居所阻康復

同時胡漢清去年3月感染了金黃葡萄球菌，脊髓腫脹，下半身一度癱瘓，留醫直到去年年中才出院，目前不良於行，需依靠輪椅出入，接受居家治療，住所加裝無障礙設施，現時為康復關鍵時刻，而康復過程視乎其有否穩定熟悉的居住環境，一旦遷出單位則難以覓得替代居所，若需執行清拆令便要遷出單位約半年。

胡漢清認為建築物上訴審裁小組作為獨立審裁機構，憲制上要在執法時平衡公益及自己的私生活權利，故需考慮各項相關因素。由於清拆僭建物無急切需要、執法行動延誤經年及胡漢清身患重病，建築物上訴審裁小組有權且理應反對即時清拆，延長暫緩甚至推翻清拆令。胡漢清去年8月29日向建築物上訴審裁小組申請將法律議題轉介至上訴庭定奪，建築物上訴審裁小組以無權考慮憲法議題為由，翌月15日駁回申請，因此胡漢清如今入稟提出司法覆核。

案件編號：HCAL976/2026

法庭記者：陳子豪