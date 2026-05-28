每日雜誌‧人物誌｜研AI配對平台拓時間銀行 鄭振剛智慧連結跨代互助

陪診、送飯、維修家具——這些看似瑣碎的日常支援，對不少長者而言，卻彌足珍貴。隨着人口老化加劇，社福機構面對越來越大的照顧壓力，香港大學人工智能與數據科學學部主任鄭振剛（Reynold）近年嘗試以科技支援社區照顧，帶領團隊開發「HINCare（手牽手）」平台，透過智慧時間銀行系統連結義工與有需要的長者，及逐步將服務對象延伸至不同年齡層，回應跨代需求。投身科研逾30年，鄭振剛坦言能將研究所得應用於社會感到「神奇」，並強調科技發展追求創新的同時，更重要是回應社會的實際需要。

「HINCare」應用程式可申請陪診、送飯、家居清潔及維修等服務。 受訪者提供

「HINCare」在第51屆日內瓦國際發明展中榮獲銀獎。

走進鄭振剛（Reynold）在港大的辦公室，映入眼簾的是擺滿整個書櫃的書籍及獎狀。對於這位深耕計算及數據科學的學者為何走進社區服務領域，他笑言一切都是機緣巧合。

最初接觸「時間銀行」，源於有社福機構希望開發相關應用程式。他因此開始思考，能否運用自己過往在推薦系統的研究經驗，將義工與長者進行更精準、更智能的配對，沒想到應用程式推出後，陸續有其他機構主動接洽合作。後來團隊索性改變思路，將單一的應用程式整合為平台「HINCare」，利用異構信息的網絡來存儲大量信息，例如長者的技能及社交網絡。

鄭振剛強調，發展創新科技的同時，也要回應社會的需要。

鄭振剛表示，人工智能已帶來革命性轉變，教育界需重新思考教學方式。

現時登入「HINCare」手機應用程式，可以申請陪診、送飯、家居清潔及維修等服務，人工智能（AI）便會開始匹配最適合的義工；到了約定的日期，就會有義工來幫忙。而義工的服務時數則轉換為「時分」，用於日後申請服務。

目前有約20間社福機構使用「HINCare」，用戶多達2萬人，相等於1200萬元的社會資本。 受訪者提供

看似普通的積分制度，背後核心其實是促進社區互助——長者不一定只是被照顧的人，也可以幫助別人。Reynold憶述，有一位76歲的獨居婆婆，退休後長期照顧母親，直到母親離世後才重返社區。參與「HINCare」後，她由原本被視為潛在服務使用者，成為貢獻社區的一分子。現時她定期上門探訪兩位約90歲的長者，透過義工服務累積時分。

他說，婆婆在幫助別人的同時亦感到快樂，生活也多了一份保障，「儲到許多時分，等將來需要協助時，就可以換取服務。」婆婆更主動參與社區活動，甚至運用時間積分參加分享會，並開始規劃晚年生活，學習科技與設計，期望日後能回饋社會。

揚威日內瓦國際發明展

近年，隨着合作機構服務對象、社區人口結構不同，除了服務長者，「HINCare」也推出功課輔導等新服務，滿足跨代互助需求。在今年3月舉辦的第51屆日內瓦國際發明展中，「HINCare」榮獲銀獎。他亦在發明展中看到了許多關於「人機溝通」的最新技術，期望未來能在平台加入對話式介面或聊天機器人功能，簡化長者的使用流程。

「拿到這個獎，對我們團隊是一個鼓勵。」Reynold指出，香港是理想的試驗場，人口密集，義工配對相對容易，但他認為更重要的是透過這個平台，向不同地區推廣時間銀行的概念，「如果我們這個概念在香港做得好，希望不同的地區都可以做，開枝散葉。」

Reynold坦言，要將平台推展至內地甚至其他地區，仍面對不少挑戰，由於各地對於數據或軟件的管理有不同的法律制度，需要時間逐步研究，因此現階段會優先在本地試行及完善系統。

鄭振剛與團隊成員合照。 受訪者提供

冀突破限制 時分跨中心兌換

他提到，現時「時分」仍未能跨中心通用，義工在不同機構累積的服務時數，暫時無法互相兌換。為突破限制，團隊約半年前推出「TimeTeer（時間義）」應用程式，並在港大的4個合作項目中進行測試，希望逐步建立更流通的時間銀行網絡。

除了配對服務，團隊另推出資訊平台「OpenCare」，整合不同義工服務、社區活動及照護資訊，讓公眾更容易搜尋社區資源。

Reynold與科研的緣分始於少年時期。小時候，父親買了一台電腦，他由玩電腦遊戲開始，逐步嘗試修改遊戲程式，從中培養對計算機的濃厚興趣。求學時期，他每逢星期六都會與幾位同學到深水埗黃金商場「看電腦」，成為學生時代的固定活動。

他笑言，自己一直非常喜歡讀書，尤其着迷於數學，而計算機最吸引他的地方，在於其中蘊含大量複雜問題與推理過程。每當成功寫出程式、順利運行並解決問題時，都會帶來極大成就感，「寫程式其實就是你和電腦溝通的一種模式。」中學選修計算機科學後，他便確立了未來方向。

鄭振剛於1998年獲得香港大學計算機工程學士學位。 受訪者提供

除了研究，他亦享受教學過程，希望將艱深複雜的知識，以簡單易明的方式傳授給學生，「我挺喜歡傳授的過程，所以選擇了一條研究及教學的道路。」他指出，研究從來不是閉門造車，學者需要不斷參與學術會議、與不同研究者交流，討論最新技術與發展，「這是一個很大的天地。」

他寄語學生，若有志走研究道路，必須保持終身學習的心態，不要自滿，「做研究需要終身學習，不會去到某一點就完結。」

倡提升全民AI素養 善用AI

談及香港未來發展，他認為香港應保持國際化優勢，同時加強與內地接軌，「內地有的是資源空間、更強的算力，香港則有人才及思維，要聯通內地及國際，令香港的國際化更增強。」他亦認為，本港需要提升全民AI素養，不只是發展技術，更重要是思考AI如何應用於不同領域。

他認為AI已帶來革命性轉變，教育界需重新思考教學方式。他指出，學生未來要學習如何駕馭AI、善用AI，同時保留基本思考能力與道德判斷。他強調，有些能力仍必須親身學習與實踐，不能完全依賴AI。

鄭振剛憶述，有長者義工發揮所長，回饋社會。

工作滿挑戰樂在其中 籲新一代快速適應AI

鄭振剛（Reynold）坦言，出任香港大學計算與數據科學學院人工智能與數據科學學部主任後，每天充滿挑戰，既要兼顧研究工作，也要不斷學習管理知識及熟悉大學運作，但他笑言自己「樂在其中」。

在推動科研發展之餘，他亦希望建立穩定且具支持性的科研環境，讓系內教授與研發人員有更好的發展，同時培養更多能熟練運用人工智能（AI）的新一代人才。

他認為，AI時代下，計算機科學的核心能力正在改變。過去企業或較重視學生能否快速寫出程式，但現在更重要的是懂得如何善用AI工具完成不同工作，「AI和計算機不會沒落，（人類）只會越來越依賴。」他指出，技術變化速度極快，無論老師或學生都必須持續學習、快速適應，「有甚麼新技術出來，就要立刻去試，不可以故步自封，我覺得這對我、對學生來說都是挑戰。」

記者：潘明卉