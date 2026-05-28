Google員工涉利用內部搜尋數據於Polymarket下注 獲利逾百萬美元遭起訴

聯邦檢察官美國時間周三（27日）起訴一名Google員工涉嫌欺詐，指控其利用內部消息在Polymarket落注，從中獲利120萬美元。檢方指出，在Google擔任主任資訊安全工程師（staff information security engineer）的Michele Spagnuolo，利用機密資料進行交易，準確押注歌手「d4vd」將成為2025年Google搜尋量最高的人物。

涉押注歌手d4vd成Google最高搜尋量人物

Spagnuolo被控洗黑錢、商品欺詐及電匯欺詐等罪名。該份於紐約南區聯邦法院提交的起訴書於周三正式解封。據美國媒體ABC報道，Spagnuolo於周三早上在紐約被捕。檢方在起訴書中指出：「Spagnuolo擁有存取Google內部數據系統的權限，包括一個特定的Google內部軟件工具，讓他能夠獲取機密且未公開的『年度搜尋排行榜』（Year in Search）數據。」

該員工涉利用機密資料進行交易，準確押注歌手「d4vd」將成為2025年Google搜尋量最高的人物。Google圖片

早於去年12月，部分Polymarket平台的觀察者已留意到一個名為「AlphaRaccoon」的用戶，指其在「最高搜尋量人物」的合約上進行可疑交易。周三公布的起訴書證實，Spagnuolo正是該帳戶的幕後操作者。

起訴書續指，「Google在2025年12月4日前後正式對外公布2025年『年度搜尋排行榜』結果。公布後不久，Spagnuolo的「AlphaRaccoon」帳戶便從其與該排行榜相關的投注中，獲利約120萬美元。」據ABC報道，Spagnuolo周三出庭應訊，他未有作出答辯，並獲准以225萬美元保釋。

Google：已將該員工停職

Google在聲明中表示，正配合執法部門的調查工作。該名員工利用所有員工皆可使用的工具存取Google營銷資料，但利用此類機密資訊進行投注，嚴重違反了公司的政策。Google補充指，已將該名員工停職，並將採取適當行動。

Polymarket發言人在聲明中稱，Polymarket與紐約南區聯邦檢察官辦公室及美國商品期貨交易委員會（CFTC）緊密合作，是迄今唯一一個透過合作促成美國內幕交易檢控的預測平台。Polymarket致力維持準確、公平及透明的市場，嚴格執行規則，並與監管機構和執法部門通力合作。

馬杜羅被美軍抓捕時的情況。Truth Social@realDonaldTrump

4月有美國軍官利用機密情報押注「捉拿馬杜羅」

今次是短短一個多月內，涉及Polymarket的第二宗備受矚目的內幕交易案。今年4月，當時隸屬美國陸軍特種部隊的現役士官長Gannon Ken Van Dyke被捕，他被指控利用機密情報，在涉及美國捉拿委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）行動的合約上押注。檢方表示，Van Dyke從交易中獲利超過40萬美元。