分手後公開親密照勒索人夫260萬 美容師入獄52個月

已婚男董事2021年發展婚外情，1年後因情婦要求購買保時捷汽車而分手，情婦隨後上傳二人合照剪輯而成的影片到網上，更勒索男董事共約260萬元。情婦早前經審訊後被裁定起底及勒索等6罪成，暫委法官徐綺薇今早在西九龍裁判法院判刑時斥，被告利用事主的脆弱處境，不止一次以掌握的私密資料威脅事主，公開婚外情關係以獲得金錢，對事主造成心理壓力及不可逆轉的後果，行為實屬卑劣，終判處被告入獄52個月。

任職美容師的45歲被告李燕林，被控4項在未獲同意下披露個人資料及2項勒索罪。控罪指，她於2022年5月15日至16日、6月5日至17日、9月27日至11月15日、以及2023年3月16日至27日，在香港未獲資料當事人X的相關同意下，披露X的個人資料，即其姓名及顯示其容貌的影像，意圖導致X或其家人蒙受指明傷害。

李燕林另於2022年5月15日至30日以恫嚇的方式作出不當要求，即要求X交出港幣 60萬元；及在2022年6月5日至17日以恫嚇的方式要求X交出港幣200萬元。

案件編號：DCCC842/2023

法庭記者：黃巧兒