李家超歡迎設國際商事法庭 稱發揮「一國兩制」優勢 林定國：將精簡訴訟程序

司法機構宣布將於未來一年內設立「香港國際商事法庭」，專責審理重大且複雜的跨境商業糾紛，特區政府表示歡迎和支持。行政長官李家超認為，此舉能發揮香港在「一國兩制」下的獨特優勢，配合現有仲裁和調解服務，為全球企業提供全方位爭議解決選項，進一步鞏固香港作為國際法律及解決爭議服務中心的地位。

律政司司長林定國表示，特區政府極有信心，香港國際商事法庭憑藉其國際化的法官背景和高效的訴訟程序，不僅能對其審理的案件作出具權威性及令當事人信服的裁決，其判例亦會對國際商事法律的發展帶來重大貢獻。

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李家超：發揮普通法優勢

李家超表示，國家「十五五」規劃明確提出加快涉外法治體系和能力建設，支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，深化國際法律及解決爭議服務中心建設。他指出，香港特區是全國唯一實行普通法的司法管轄區，以普通法為基礎的香港商業經貿法律與國際商事規則連接，一直深受國際商界和投資者信任。設立香港國際商事法庭，充分體現香港在「一國兩制」下發揮背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。

訴訟、仲裁和調解是解決爭議的三大主要途徑。香港作為國際金融中心，司法制度穩健完善，設立香港國際商事法庭能為跨境交易、國際貿易、金融、基建或投資項目等全球高價值或複雜的商事爭端提供公平、公正和專業的處理機制。

李家超續指，香港一直支持自由貿易，總部設在香港的國際調解院已經開業。當前地緣政治複雜多變，各經濟體對於具國際公信力的商事爭端解決平台需求殷切。設立法庭將強化香港在國際訴訟方面的核心能力和優勢，與現有的國際仲裁和調解服務相輔相成，為全球企業或投資者提供多元化選項，進一步提升香港法律和爭議解決服務的國際競爭力。

林定國：精簡訴訟程序

林定國指出，香港國際商事法庭將會聚焦處理複雜且高價值的國際商業糾紛，而審理案件的法官不僅來自香港，亦會包括其他普通法司法管轄區中、在該類案件具備聲望和經驗的法官。法庭將參考其他國際商事法庭的做法，制定專門的實務指示，精簡訴訟程序，確保案件得到及時和高效的處理。

林定國表示，特區政府極有信心，法庭憑藉其國際化的法官背景和高效的訴訟程序，不僅能作出具權威性及令當事人信服的裁決，其判例亦會對國際商事法律的發展帶來重大貢獻，從而進一步鞏固香港普通法司法制度在國際間的聲譽和地位。特區政府將全力支持和配合香港國際商事法庭的籌備工作及相關安排。