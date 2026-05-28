來論︱守護中大核心價值 優化管治與時並進

近日，香港中文大學修訂《香港中文大學條例》（下稱《中大條例》），在社會及校友圈子引發熱烈討論，作為一群在中大度過青葱歲月、一直關注母校發展的校友，得悉社交媒體上「書院名存實亡」、「剝奪中大人身份」等傳言四起時，難免心生疑慮，情緒難平。然而，當我們理性、仔細研讀諮詢文件，憑藉多年參與校友事務的經驗，我們逐漸釐清繁複法律條文背後的實際情況，中大現行的管治架構需與時並進，切合現代大學管治需求，在全球高等教育激烈競爭中突破制度局限。謹以此文，與大家分享我們的客觀反思。

一、 拆牆鬆綁靈活變通 精簡規程助迎競爭

《中大條例》自1963年訂立至今已逾60年，內含大量規範日常運作細節的條文，早已不合時宜。母校曾因應國際競爭和招收人才需要擬放寬博士學位頒授門檻，單是調整此項舊規程，就須經過漫長且繁複的立法會修訂程序。過度固化的細則，嚴重制約大學應對瞬息萬變環境的靈活性。

中大是次修例參照本港八所大學教育資助委員會資助院校，其中六所採用的法例架構，屬普遍良好做法。而校董會組成、高層任命及免職等核心管治制度，仍保留在主條例中，法律地位不變。至於各界最關心的監管問題，諮詢文件已清楚交代：日後規程的制定與修改，必須經校董會正式決議，刊憲公布，接受全港公眾監督。此外，修訂建議副校長等高層任命門檻提升至須三分之二校董會成員支持，可以理解為進一步強化把關與問責，體現更嚴謹的公共管治。

二、 尊重書院傳統與權利 增設頂層溝通機制

「書院制」是中大人的驕傲核心價值。《中大條例》第 7(c) 條關於創校書院歷史資產保障的內容，在是次修訂中未作任何改動；各書院校董會或院監會根據其章程享有的權利與責任，依舊受到絕對的尊重與法律保障。所以，修訂中大條例等於「刪除書院自主權」的說法，我們感覺完全是誤解。

現行機制下，書院雖有代表參與校董會，但由於校董會的全校性議程極多，難以深入討論各書院的具體情況。是次修例提出設立由校董會主席牽頭、各書院校董會或院監會主席共同參與的新委員會，正是為書院新增一個專屬的常設渠道。因此，修例並未改變書院既有的法定權利，反而強化了書院與大學主管人員的直接聯繫，加強溝通。

三、 新增校友顧問委員會 重整架構加強聆聽

校友評議會將被「校友顧問委員會」取代，確實令不少校友感到惋惜。然而，我們要面對的現實是評議會近年未能有效履行代議職能，故尋求體制重整是值得理性探討的方向。如今建議成立的「校友顧問委員會」，具體組成與運作細節尚未定案，我們呼籲各校友組織及廣大校友把握諮詢機會，提出具建設性、前瞻性思維的意見，共創更具代表性、更有效能的校友參與機制，體現更嚴謹和負責任的管治。

四、整頓校名用法杜絕欺詐 個人身份合法行使

母校規範校名使用被解讀為「剝奪中大人身分」，其實是外界混淆概念，校方整頓校名用法，目的是保護商標與知識產權，杜絕有人假借「中大」名義開辦假課程或進行商業欺詐的行為與活動，保障全體中大人的共同聲譽。

事實上，中大人、校友、學生的個人身份，在入學或畢業之際已確立，受條例保障。自稱中大人、在社交媒體上分享校園生活，完全無需任何批准，校友按既定程序組識聯誼團體及活動的自由亦未受影響。任何新成立的校友組織均須向校方申請並獲得許可，這是一貫做法，學生社團、教師聯誼會等組織亦如是。

至於授課語言表述修訂，只是客觀反映現時大部分學院國際化課程的現實，母校推廣中文與中國文化的悠久傳統及雙語使命，從未動搖。

山城的一草一木，承載著歷代中大人的青春與驕傲，這份深厚的情感令我們高度關注是次修例。正因中大是我們共同的家，更需要以理性的態度，陪伴母校應對時代的轉變與挑戰。我們秉承中大「博文約禮」的校訓，恪守辦學使命與長遠願景，勿忘初心，在6月23日諮詢期屆滿前向校方提出具體、理性、建設性的意見，完善大學管治制度，共創一個讓中大人引以為傲的新里程碑。

一群熱愛母校的中大人