結業潮｜67年鐘表界老子號大中華表行結業 2011年遭爆竊失3000萬珠寶手錶

結業潮不斷，繼早前有55年歷史的荃灣大興表行及83載的灣仔馮良記表行相相繼結業後，屹立67年，位於中環干諾道中的鐘錶老字號大中華表行亦在昨日(26日在社交平台宣布，於今年5月正式結束營業。

表行開業「鳳凰女」到場剪綵

大中華表行於1959年創立由創辦人應聖瑞創立，原址位於筲箕灣道，後期搬往中環德輔道中，往後於1983 年才搬到現址。據表行在社交平台的介紹，1964 年大中華表行開幕典禮，當時的電視當紅女明星 「鳳凰女」郭瑞貞也被邀請到來剪彩。

表行創辦人應聖瑞是寧波鄞州蜜岩人，1950 年南下到香港打拚，於1959 年創辦大中華表行，於2023年去世。雖然已經步入高齡，但每天仍然10時到店内工作，數十年如一日。

疫情期間銷售懸崖式下滑 堅持不減人工亦沒裁員

新冠疫情期間，門市銷售懸崖式下滑，創辦人應聖瑞堅持不減人工亦沒裁員，他在櫥窗寫上心聲:「生意小：職工不多，無員可裁；小生意：薪金不高，無薪可減，唯一懇請:政府鼎力支持，顧客踴躍選購。期望能捱過這段困難日子，堅持至疫情全面消滅為止。」

2011年曾遭爆竊 失逾3000萬手表、金條及鑽飾

大中華表行在2011年曾發生爆竊案。於春節休假期間遭賊人從毗鄰書舍鑿牆進入表行閣樓、破解店內防盜設施、掠走總值三千萬元手表、金條及鑽飾。應聖瑞當時向《星島日報》表示，將斥巨資安裝保安設施重新開業。

