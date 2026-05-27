網約車｜陳美寶：牌照1萬個是穩妥起步點 將視乎平台營運數據動態評估調整

政府昨日（26日）就網約車服務的規管細節，向立法會提交文件，建議牌照初期定於1萬個，動態調整牌照數量，與政界一向推測的約1.5萬個有出入。運物局局長陳美寶今早（27）在立法會回應記者提問時強調，1萬個是「審慎穩妥」的起步點，將採取「數據為本」的動態評估機制，視乎日後平台實際營運數據再作檢視與調整。她指若立法程序順利，最快今年11月底至12月初將有首批持牌網約車平台投入運作。

網約車為何限牌1萬個？陳美寶：平衡公共交通生態與點對點需求

被問到為何決定1個萬數目以及有否受到的士業界壓力，陳美寶指，香港交通生態獨特，九成市民出行選擇使用公共交通，且公交效率處於世界領先地位，政府有意繼續維持及提升此優勢。在綜合考慮點對點服務需求調查、社會各界意見、整體交通運載力及現有公共交通生態後，政府決定現階段以1萬個作為網約車發牌數目上限。

1萬個網約車限額會否增加？陳美寶：將以數據為本「動態評估」調整

對於1萬個限額未來會否增加，陳美寶承諾會進行「動態評估」，解釋稱當持牌平台正式營運並與運輸署進行系統對接後，政府會持續收集各項營運數據，包括平台的派單次數、取消訂單次數、司機上線時間、完成服務次數，以及司機與乘客雙方的評分等。

她指，會按上述數據作為分析基礎，在平台運作一段時間後進行階段性檢視，強調會以「數據為本」，因應經濟、社會發展及乘客需求變化，適時優化及調整許可證數目上限。

記者：陳俊豪

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