觀塘避風塘擬建跨海橋樑 連接啟德跑道區 長600米設自動行人及單車天橋

政府正研究在觀塘避風塘上，興建一條跨海橋樑，直接連接啟德前跑道區與觀塘，並研究在橋樑加設行車通道的方案。發展局今日（27日）回覆立法會議員楊永杰質詢時，交代進一步細節，指正檢視及評估不同方案的技術可行性，包括天橋走線、兩端接駁點等，爭取明年內在建議方案備妥後諮詢相關持份者及聽取意見。

政府：會配合啟德發展區規劃情況及交通基建配套

政府指，就觀塘避風塘跨海橋樑，發展局最初的構思是建議建造一條長約600米，設有自動行人道的行人及單車天橋，透過較環境友善的方法加強啟德前跑道區及觀塘海濱之間的連接及暢達性。因應公眾意見，政府現時研究會探討加設行車通道的方案，強調在發展有關項目時，會配合啟德發展區最新的規劃情況及交通基建配套。

被問及會否考慮在上述項目預留空間讓啟德智慧綠色集體運輸系統走線延伸至觀塘，以配合長遠交通發展需要，政府指為早日完成啟德智慧綠色集體運輸系統項目，會以現時沿啟德前跑道區連接啟德郵輪碼頭和現有港鐵啟德站的走線為基礎推展，盡早開展建造工程。在確立啟德項目基礎走線所採納的系統及設計後，會再檢視將來可能延伸系統至其他地區如觀塘的技術及財務可行性，並配合觀塘避風塘跨海橋樑項目。