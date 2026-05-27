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涉以訪客身份來港打黑工 3女1男獲准保釋至7月再訊

社會
更新時間：11:52 2026-05-27 HKT
發佈時間：11:52 2026-05-27 HKT

4名持雙程證男女涉嫌以訪客身份來港後，在九龍灣「打黑工」，分別擔任銷售員及工作坊導師等。他們各被控一項違反逗留條件罪，今於沙田裁判法院首次提堂。署理主任裁判官鄭紀航押後案件至7月8日再訊，以待辯方索取文件並提供法律意見。4名被告各獲准以1萬元現金及1萬元人事擔保候訊，期間不得離港及不准返回案發地點。

被告依次為41歲女子蔡世芳、44歲女子林妙琴、30歲女子黃茜，和37歲男子龔宇宇。4人各被控於2026年5月24日在香港，違反入境事務助理員對他們施加的有效逗留條件，即他們只准以訪客身分在港逗留7天，惟須遵守根據入境規例第二條的訂明逗留條件，即不得接受有薪或無薪的僱傭工作，但4人在九龍灣分別接受銷售員、工作坊導師及攝影師的僱傭工作。

案件編號：STCC1938/2026
法庭記者：雷璟怡

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