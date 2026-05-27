宏福苑｜宏盛閣八旬業主患認知障礙症 委任資產代理人需時 家屬盼盡快揀樓安置

大埔宏福苑火災發生半年，政府早前向業主發出「接受收購建議信件」，須於8月31日或之前回覆是否同意出售業權。有八旬宏盛閣業主因患有認知障礙症無法簽署文件，其家屬需申請委任資產代理人，而辦理法庭手續亦需時甚久，擔憂錯過揀選合適安置單位的機會，期望當局能體恤處境並酌情延長收購限期。

單位屬「長命契」 母親患有認知障無法簽文件

梁先生表示，位於宏盛閣高層單位由父母以長命契形式共同擁有，由於父親已經離世，而年近八旬的母親患有認知障礙症（老人痴呆），無法簽署任何法律文件。他指，家人目前正向法庭申請委任資產代理人，惟相關法律程序繁複且需時甚久，法庭排期亦難以在短時間內完成。

憂錯失合適單位

梁先生坦言非常焦慮，指揀樓程序屬先到先得，越遲揀選安置單位便越少，擔心合適單位會被其他申請者揀走。他稱既想盡快可以安置好母親，但又「唔可以叫法庭快啲」，強調並非不願意揀樓，而是受其他客觀條件限制，「非不為也，實不能也」，期望當局能體恤他們處境，提供彈性處理空間或延長收購限期，讓他們在完成法律程序後，仍能保留現時的揀樓權利。

盼盡快安置年邁母親

梁先生感嘆，自幼在宏福苑長大，對一切充滿回憶。雖對社區變遷感到無奈，但「無咗就無咗，唔能夠企喺原址望住方向唔變」，唯一盼望是盡快妥善處理手續，為年老患病母親尋找一個長遠而穩定的適切居所。