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古洞北建聯用雙子大樓涉近百億 何珮玲：非單純以淨面積計算造價

社會
更新時間：10:57 2026-05-27 HKT
發佈時間：10:57 2026-05-27 HKT

為了配合北部都會區的發展步伐，政府計劃於古洞北新發展區第29區斥資預計約99.6億元，興建聯用綜合大樓及聯用辦公大樓。發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲今早(27日)在電台節目表示，古洞北作為北部都會區中發展最前沿的區域，目前已有不少住宅項目即將落成入伙。政府期望透過「一地多用」的模式，將多個政府部門及公共設施遷入該區，藉此帶動當地的整體發展。整個項目的總淨作業樓面面積大約為8.6萬平方米，整體規模堪比現時的添馬政府總部加上立法會綜合大樓。

雙子大樓分階段落成 多個政府部門將遷入作總部

何珮玲指出，項目主要包含兩座大樓。其中，聯用辦公大樓高達三十多層，當中二十五層為辦公用途，其下方七層則為公共設施。期望於三年半內完成建造，預計於2029年年底完工。落成後，將有九個政府部門進駐辦公，其中建築署和食環署更會將整個部門總部搬遷至此，其他進駐部門還包括社署、民政署、環保署及勞工處等。而另一座八層高的聯用綜合大樓，預計於2030年年底落成，內設社區會堂、普通科門診及體育館等設施，充分滿足區內市民的日常需求。

劍擊場館定位舉辦國際賽事 研增臨時座位擴充容量

針對備受立法會議員關注的劍擊場館設計與規模，何珮玲解釋，綜合大樓內的體育館設有一個提供一千個固定座位的劍擊主場館，以及兩個可用作足球、籃球或羽毛球等多用途的副場館。對於議員質疑一千個座位是否足以應付大型國際賽事，她引述康文署的評估指出，該場館的定位足以舉辦如世界盃分站賽等部分國際賽事，而在沒有賽事期間則會用作訓練場地，以推動本地劍擊運動發展。雖然座位數量難以直接躍升至數千個，在設計上或可增加臨時或可移動座位的空間，甚至研究利用兩個副場館產生協同效應以增加容納人數。

釐清百億造價計算方式 引入新技術達致節省成本

面對外界對接近一百億元工程造價是否過高的疑慮，何珮玲強調，坊間常以8.6萬平方米的「淨作業樓面面積」直接除以造價來計算成本，但這僅代表實用的淨作業面積。若計及走廊、防火層、車位及機房等設施，項目的總「建築面積」實際接近18萬平方米，因此以18萬平方米為基準去評估造價才更為客觀準確。在控制成本方面，建築署已積極採取多項措施，包括在不少於一半的辦公室空間採用標準化的「組裝合成」建築法以節省時間與金錢，同時打破傳統決定不挖掘地牢停車場。她表示，目前項目正處於評標階段，局方已邀請投標人提供更多節省成本的建議，待確定最終標書後，便會將最詳細的外觀設計及佈局方案提交至立法會工務小組審議。

座位太少不利於申請「M品牌」

體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛在同一節目表示，高度關注區內擬建「劍擊館」的定位，直指現時政府文件缺乏細節。他質疑場館究竟是服務社區的「多用途主場館」，還是為劍擊度身訂造的專屬場地。他認為座位太少恐影響票房收益及賽事氣氛，不利於申請「M品牌」。

國際賽事須有合適配套 質疑劍擊館現時定位

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，劍擊館屬重要體育基建，但現時提交的文件中僅有寥寥數行提及，缺乏具體預算比例及績效指標（KPI）。他關注場館的真正定位：究竟是為了舉辦大型國際賽事、作專業運動員培訓，還是僅為了滿足區內居民康樂需求？

對於當局稱場館規模足以舉辦世界盃分站賽，鄭泳舜認為要舉辦國際賽事不能單靠增加觀眾席，必須具備完善配套，包括足夠的訓練空間、副場館、運動醫學設施、餐飲以及良好的整體體驗。他期望當局在提交工務小組審議前，能清晰交代政策原意，確保是真正推動體育專業化及產業化的劍擊館，以爭取委員會支持撥款。
 

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